Рейтинг@Mail.ru
Украинец, арестованный по делу о взрывах на "Потоках", руководил операцией - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 27.08.2025 (обновлено: 03:24 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/potok-2037768192.html
Украинец, арестованный по делу о взрывах на "Потоках", руководил операцией
Украинец, арестованный по делу о взрывах на "Потоках", руководил операцией - РИА Новости, 27.08.2025
Украинец, арестованный по делу о взрывах на "Потоках", руководил операцией
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о терактах на "Северных потоках", руководил операцией и координировал акты диверсии, говорится... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T03:19:00+03:00
2025-08-27T03:24:00+03:00
в мире
россия
римини
германия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg
БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о терактах на "Северных потоках", руководил операцией и координировал акты диверсии, говорится в Европейском ордере на арест, который есть в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что "обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda". Вместе с остальными участниками операции он установил не менее четырех взрывных устройств, в которых было по 14-27 килограммов смеси гексогена и октогена, с таймерами на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" на глубине 70-80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм. "Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией", — отмечается в документе. Что известно о подозреваемом
https://ria.ru/20250826/polsha-2037613508.html
https://ria.ru/20250826/rossija-2037757196.html
россия
римини
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:27:1840:1407_1920x0_80_0_0_8bd129f3daf162410b3e7aace517592b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, римини, германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Римини, Германия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Украинец, арестованный по делу о взрывах на "Потоках", руководил операцией

Арестованный по делу о взрывах на "Потоках" Кузнецов был руководителем операции

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о терактах на "Северных потоках", руководил операцией и координировал акты диверсии, говорится в Европейском ордере на арест, который есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что "обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda". Вместе с остальными участниками операции он установил не менее четырех взрывных устройств, в которых было по 14-27 килограммов смеси гексогена и октогена, с таймерами на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" на глубине 70-80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Польшу обеспокоил арест подозреваемого в диверсии на "Северных потоках"
Вчера, 11:35
«
"Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией", — отмечается в документе.

Что известно о подозреваемом

  • В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море.
  • Говоря о роли этого мужчины в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
  • Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице.
  • Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер.
  • Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
  • По данным The Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.
  • После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале.
  • Предположительно, целью атаки был удар по теневому флоту под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.

Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
Вчера, 23:55
 
В миреРоссияРиминиГерманияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала