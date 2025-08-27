https://ria.ru/20250827/potok-2037768192.html

Украинец, арестованный по делу о взрывах на "Потоках", руководил операцией

БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о терактах на "Северных потоках", руководил операцией и координировал акты диверсии, говорится в Европейском ордере на арест, который есть в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что "обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda". Вместе с остальными участниками операции он установил не менее четырех взрывных устройств, в которых было по 14-27 килограммов смеси гексогена и октогена, с таймерами на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" на глубине 70-80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм. "Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией", — отмечается в документе. Что известно о подозреваемом

