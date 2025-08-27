Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/posol-2037796625.html
Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными
Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными - РИА Новости, 27.08.2025
Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными
Ситуация с российско-финляндскими отношениями по-прежнему крайне плачевная, многие проблемы усугубляются, финское общество находится под непрерывным прессингом... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:21:00+03:00
2025-08-27T10:21:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация с российско-финляндскими отношениями по-прежнему крайне плачевная, многие проблемы усугубляются, финское общество находится под непрерывным прессингом антироссийской пропаганды, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. "Что касается российско-финляндских отношений, то здесь ситуация по-прежнему крайне плачевная. Многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами, в стране продолжается военная истерия и сгущается атмосфера маккартизма и так далее", - заявил посол на встрече с членами финских общественных организаций "Наапурисеура" и "Общество Каллио-Валлила – Россия". Текст выступления размещен на сайте посольства. Глава дипмиссии отметил, что в информационном пространстве начинают появляться высказывания о необходимости начинать думать о том, как Россия и Финляндия "будут жить после урегулирования украинского конфликта". Посол выразил уверенность, что диалог и прагматичное сотрудничество между Россией и Финляндией возобновятся на равноправной взаимоуважительной основе. "Думаю, что рано или поздно политическая элита в Хельсинки поймет, что нынешняя ситуация не отвечает интересам Финляндии. Россия умеет ждать. Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды, блокирующей любые мнения, не совпадающие с "рекомендованными взглядами" на обстановку в мире", - сказал Кузнецов. Посол добавил, что традиционный финский прагматизм и трезвомыслие никуда не делись, многим людям нужно время для осознания объективных фактов.
https://ria.ru/20250825/otnosheniya-2037418374.html
https://ria.ru/20250825/finlyandiya-2037061860.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными

Посол Кузнецов: Финляндия находится под прессингом антироссийской пропаганды

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация с российско-финляндскими отношениями по-прежнему крайне плачевная, многие проблемы усугубляются, финское общество находится под непрерывным прессингом антироссийской пропаганды, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Что касается российско-финляндских отношений, то здесь ситуация по-прежнему крайне плачевная. Многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами, в стране продолжается военная истерия и сгущается атмосфера маккартизма и так далее", - заявил посол на встрече с членами финских общественных организаций "Наапурисеура" и "Общество Каллио-Валлила – Россия". Текст выступления размещен на сайте посольства.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Президент Финляндии высказался о будущем отношений с Россией
25 августа, 12:23
Глава дипмиссии отметил, что в информационном пространстве начинают появляться высказывания о необходимости начинать думать о том, как Россия и Финляндия "будут жить после урегулирования украинского конфликта". Посол выразил уверенность, что диалог и прагматичное сотрудничество между Россией и Финляндией возобновятся на равноправной взаимоуважительной основе.
"Думаю, что рано или поздно политическая элита в Хельсинки поймет, что нынешняя ситуация не отвечает интересам Финляндии. Россия умеет ждать. Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды, блокирующей любые мнения, не совпадающие с "рекомендованными взглядами" на обстановку в мире", - сказал Кузнецов.
Посол добавил, что традиционный финский прагматизм и трезвомыслие никуда не делись, многим людям нужно время для осознания объективных фактов.
Пограничный переход между Финляндией и Россией - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Неужели все?": Финляндия объявила о катастрофе из-за России
25 августа, 08:00
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала