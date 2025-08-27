Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными
Посол Кузнецов: Финляндия находится под прессингом антироссийской пропаганды
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация с российско-финляндскими отношениями по-прежнему крайне плачевная, многие проблемы усугубляются, финское общество находится под непрерывным прессингом антироссийской пропаганды, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Что касается российско-финляндских отношений, то здесь ситуация по-прежнему крайне плачевная. Многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами, в стране продолжается военная истерия и сгущается атмосфера маккартизма и так далее", - заявил посол на встрече с членами финских общественных организаций "Наапурисеура" и "Общество Каллио-Валлила – Россия". Текст выступления размещен на сайте посольства.
Президент Финляндии высказался о будущем отношений с Россией
25 августа, 12:23
Глава дипмиссии отметил, что в информационном пространстве начинают появляться высказывания о необходимости начинать думать о том, как Россия и Финляндия "будут жить после урегулирования украинского конфликта". Посол выразил уверенность, что диалог и прагматичное сотрудничество между Россией и Финляндией возобновятся на равноправной взаимоуважительной основе.
"Думаю, что рано или поздно политическая элита в Хельсинки поймет, что нынешняя ситуация не отвечает интересам Финляндии. Россия умеет ждать. Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды, блокирующей любые мнения, не совпадающие с "рекомендованными взглядами" на обстановку в мире", - сказал Кузнецов.
Посол добавил, что традиционный финский прагматизм и трезвомыслие никуда не делись, многим людям нужно время для осознания объективных фактов.
"Неужели все?": Финляндия объявила о катастрофе из-за России
25 августа, 08:00