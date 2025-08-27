Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/polyanskiy-2037758558.html
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.08.2025
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"
Бездействие Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках" и отсутствие прогресса по этой теме грозит "рецидивами" в других регионах мира, предупредил... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T00:12:00+03:00
2025-08-27T00:12:00+03:00
россия
европа
германия
дмитрий полянский
дмитрий песков
оон
генеральная прокуратура рф
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cd6202d8f90e10c0320e7e81859c3ad.jpg
ООН, 27 авг – РИА Новости. Бездействие Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках" и отсутствие прогресса по этой теме грозит "рецидивами" в других регионах мира, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой меняемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы "Cеверных потоков" в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира, и ответственность за это ляжет на всех членов Совета", – сказал Полянский в ходе засденания Совбеза ООН. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250826/rossija-2037757196.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ae47b7b574f147abe0e68ae1f7eb03bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, германия, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Европа, Германия, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"

Полянский: бездействие Совбеза ООН по "Северным потокам" грозит рецидивами

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 авг – РИА Новости. Бездействие Совбеза ООН по теме терактов на "Северных потоках" и отсутствие прогресса по этой теме грозит "рецидивами" в других регионах мира, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Вдохновляющий сигнал посылает бездействие Совета террористическим организациям, которые мало того, что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой меняемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы "Cеверных потоков" в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира, и ответственность за это ляжет на всех членов Совета", – сказал Полянский в ходе засденания Совбеза ООН.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
Вчера, 23:55
 
РоссияЕвропаГерманияДмитрий ПолянскийДмитрий ПесковООНГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала