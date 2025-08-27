Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде закрылось консульство Польши - РИА Новости, 27.08.2025
22:09 27.08.2025 (обновлено: 22:12 27.08.2025)
В Калининграде закрылось консульство Польши
Консульство Польши официально закрылось в Калининграде, 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия, сообщает консульство на своем сайте.
в мире
польша
калининград
россия
КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Консульство Польши официально закрылось в Калининграде, 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия, сообщает консульство на своем сайте. "Двадцать шестого августа 2025 года состоялась торжественная церемония закрытия генерального консульства Республики Польша в Калининграде с участием посла Республики Польша в Российской Федерации Кшиштофа Краевского и консула Республики Польша в Калининграде Януша Яблоньского", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии приняли участие генеральный консул Литовской Республики Аушра Чернявичене, представители польской общины, представители духовенства, служащие в Калининградской области. "Посол представил краткий исторический обзор деятельности консульского учреждения Польши в Восточной Пруссии и современной России. Обращаясь к собравшимся, посол выразил надежду и веру в то, что польское дипломатическое присутствие в Калининграде будет восстановлено", - добавили в консульстве. По информации консульства, посол заверил, что посольство Польши в Москве не оставит польскую общину без поддержки и помощи, и призвал к защите мест, связанных с мученичеством польского народа и Холокостом, к взаимному уважению, доброте, толерантности и взаимопониманию. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. Одиннадцатого июля МИД РФ сообщил, что отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В конце июля консульство Польши в Калининграде приостановило выдачу виз и прием посетителей.
польша
калининград
россия
в мире, польша, калининград, россия
В мире, Польша, Калининград, Россия
В Калининграде 26 августа прошла церемония закрытия консульства Польши

КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Консульство Польши официально закрылось в Калининграде, 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия, сообщает консульство на своем сайте.
"Двадцать шестого августа 2025 года состоялась торжественная церемония закрытия генерального консульства Республики Польша в Калининграде с участием посла Республики Польша в Российской Федерации Кшиштофа Краевского и консула Республики Польша в Калининграде Януша Яблоньского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие генеральный консул Литовской Республики Аушра Чернявичене, представители польской общины, представители духовенства, служащие в Калининградской области.
"Посол представил краткий исторический обзор деятельности консульского учреждения Польши в Восточной Пруссии и современной России. Обращаясь к собравшимся, посол выразил надежду и веру в то, что польское дипломатическое присутствие в Калининграде будет восстановлено", - добавили в консульстве.
По информации консульства, посол заверил, что посольство Польши в Москве не оставит польскую общину без поддержки и помощи, и призвал к защите мест, связанных с мученичеством польского народа и Холокостом, к взаимному уважению, доброте, толерантности и взаимопониманию.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
Одиннадцатого июля МИД РФ сообщил, что отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде.
В конце июля консульство Польши в Калининграде приостановило выдачу виз и прием посетителей.
