В Калининграде закрылось консульство Польши
В Калининграде 26 августа прошла церемония закрытия консульства Польши
Консульство Польши в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Консульство Польши официально закрылось в Калининграде, 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия, сообщает консульство на своем сайте.
"Двадцать шестого августа 2025 года состоялась торжественная церемония закрытия генерального консульства Республики Польша в Калининграде с участием посла Республики Польша в Российской Федерации Кшиштофа Краевского и консула Республики Польша в Калининграде Януша Яблоньского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие генеральный консул Литовской Республики Аушра Чернявичене, представители польской общины, представители духовенства, служащие в Калининградской области.
По информации консульства, посол заверил, что посольство Польши в Москве не оставит польскую общину без поддержки и помощи, и призвал к защите мест, связанных с мученичеством польского народа и Холокостом, к взаимному уважению, доброте, толерантности и взаимопониманию.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
Одиннадцатого июля МИД РФ сообщил, что отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде.
В конце июля консульство Польши в Калининграде приостановило выдачу виз и прием посетителей.