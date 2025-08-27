"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины

Рейтинг@Mail.ru
14:49 27.08.2025 (обновлено: 14:54 27.08.2025)
в мире
польша
украина
дональд туск
кароль навроцкий
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Польше обостряется конфликт между правительством Дональда Туска и аппаратом президента Кароля Навроцкого из-за поддержки Украины, пишет Страна.ua.По данным источника, спикер президента Польши Рафал Лешкевич резко ответил на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского в якобы поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам."Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие", — цитирует издание его слова.В публикации отмечается, что спикер президента также назвал это заявление "опасным сигналом" и "проявлением невежества и нехватки отзывчивости".Президент Польши ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
в мире, польша, украина, дональд туск, кароль навроцкий
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск, Кароль Навроцкий
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Польше обостряется конфликт между правительством Дональда Туска и аппаратом президента Кароля Навроцкого из-за поддержки Украины, пишет Страна.ua.
По данным источника, спикер президента Польши Рафал Лешкевич резко ответил на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского в якобы поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.
"Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие", — цитирует издание его слова.
В публикации отмечается, что спикер президента также назвал это заявление "опасным сигналом" и "проявлением невежества и нехватки отзывчивости".
Президент Польши ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
