https://ria.ru/20250827/polsha-2037885527.html
"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины
"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины - РИА Новости, 27.08.2025
"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины
В Польше обостряется конфликт между правительством Дональда Туска и аппаратом президента Кароля Навроцкого из-за поддержки Украины, пишет Страна.ua. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:49:00+03:00
2025-08-27T14:49:00+03:00
2025-08-27T14:54:00+03:00
в мире
польша
украина
дональд туск
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Польше обостряется конфликт между правительством Дональда Туска и аппаратом президента Кароля Навроцкого из-за поддержки Украины, пишет Страна.ua.По данным источника, спикер президента Польши Рафал Лешкевич резко ответил на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского в якобы поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам."Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие", — цитирует издание его слова.В публикации отмечается, что спикер президента также назвал это заявление "опасным сигналом" и "проявлением невежества и нехватки отзывчивости".Президент Польши ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты.
https://ria.ru/20250826/polsha-2037718451.html
https://ria.ru/20250827/navrotskij-2037835056.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_8de5493d9e22545f511a77df0551241d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, дональд туск, кароль навроцкий
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск, Кароль Навроцкий
"Опасный сигнал": в Польше разгорелся скандал из-за Украины
В Польше разгорелся скандал из-за закона Навроцкого о помощи украинцам