В Польше призвали Киев извиниться после оскорблений в адрес Навроцкого

2025-08-27T07:12:00+03:00

2025-08-27T07:12:00+03:00

2025-08-27T08:32:00+03:00

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Польше потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире оскорбил президента страны Кароля Навроцкого, сообщает Polsat News.Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала от журналиста извинений, намекнув, что он "пресек черту", однако получила отказ и новые оскорбления в адрес Навроцкого. Он также обвинил ведущую в "антиукраинской пропаганде", после чего его отключили от эфира.После трансляции некоторые польские политики раскритиковали Мазуренко, потребовав извинений от официального Киева, говорится в сюжете."Каждый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы президента Кароля Навроцкого. А господин Мазуренко <…> должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину", — написал, в частности, в соцсети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.Советник польского лидера Блажей Побожи заявил, что своим скандальным выступлением Мазуренко подтвердил обоснованность инициативы об ужесточении правил выдачи гражданства Польши для украинцев.В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно прировнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал подготовить соответствующий законопроект.В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов*" (ОУН*).*Террористическая организация, запрещенная в России.

