В Польше призвали Киев извиниться после оскорблений в адрес Навроцкого
В Польше потребовали от Киева извинений после оскорбления президента в телеэфире
Президент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Польше потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире оскорбил президента страны Кароля Навроцкого, сообщает Polsat News.
Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала от журналиста извинений, намекнув, что он "пресек черту", однако получила отказ и новые оскорбления в адрес Навроцкого. Он также обвинил ведущую в "антиукраинской пропаганде", после чего его отключили от эфира.
После трансляции некоторые польские политики раскритиковали Мазуренко, потребовав извинений от официального Киева, говорится в сюжете.
"Каждый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы президента Кароля Навроцкого. А господин Мазуренко <…> должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину", — написал, в частности, в соцсети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Советник польского лидера Блажей Побожи заявил, что своим скандальным выступлением Мазуренко подтвердил обоснованность инициативы об ужесточении правил выдачи гражданства Польши для украинцев.
В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно прировнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал подготовить соответствующий законопроект.
В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов*" (ОУН*).
*Террористическая организация, запрещенная в России.