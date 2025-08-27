Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией
Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст «Война на Востоке»
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв и генеральный директор холдинга МТС Медиа Софья Митрофанова на пресс-конференции, посвященной запуску подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке", в ММПЦ "Россия сегодня"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа запустили новый подкаст "Война на Востоке", посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова на пресс-конференции, посвященной запуску подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке", в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
"Действительно, это большой проект для нас - "Война на Востоке", в создании которого приняли участие Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа, за что мы очень благодарны. Безусловно, проект не получился бы без помощи наших партнеров из Российского военно-исторического общества и федерального проекта "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при президенте России", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции.
"И нашей мечтой было бы создать с китайцами общую версию, где были бы определены пропорции участия каждой страны, и тогда это и было бы полной исчерпывающей исторической правдой. Мы как раз сегодня обсуждали, и мы сделаем, безусловно, нашим китайским друзьям такое предложение. А сейчас, с осознанием того, что мы только фактически надкусываем эту тему в этом формате, мы и будем знакомиться и представляем этот проект", - сказал Киселев.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНаучный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на пресс-конференции, посвященной запуску подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке", в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
Он также отметил, что в той войне участвовали и "американцы со своими бомбами", при этом ядерное оружие было направлено не столько против Японии, сколько против Советского Союза. По его словам, ситуация была значительно сложнее, жестче и циничнее, и эта тема требует дальнейшего глубокого исследования.
Как рассказала директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова, в подкасте приняли участие ведущие российские политики и дипломаты, чья работа напрямую связана с темой исторической памяти и международных отношений. По её словам, в проекте проводится параллель между событиями прошлого и сегодняшним днём, в финальной серии подкаста есть ответ на вопрос, почему между Россией и Японией нет мирного договора и как попытки переписать историю напрямую влияют на современную политику.
Некрасова добавила, что прослушать и просмотреть подкаст можно будет в федеральном эфире и на цифровых платформах Радио Sputnik, а также на платформах МТС Медиа. Старт проекта намечен на 1 сентября.
"Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.