Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией
14:01 27.08.2025 (обновлено: 14:04 27.08.2025)
Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией
Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией
Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией
Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа запустили новый подкаст "Война на Востоке", посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа запустили новый подкаст "Война на Востоке", посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Пресс-конференция, посвященная запуску подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" проходит в среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Действительно, это большой проект для нас - "Война на Востоке", в создании которого приняли участие Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа, за что мы очень благодарны. Безусловно, проект не получился бы без помощи наших партнеров из Российского военно-исторического общества и федерального проекта "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при президенте России", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции. Он отметил, что победа Советского Союза над Японией была общей битвой с Китаем, который тоже потерял десятки миллионов человек. По его словам, в проекте отражен взгляд на роль Советского Союза в той войне: фактически был взят отдельный исторический сегмент "этой гигантской битвы". "И нашей мечтой было бы создать с китайцами общую версию, где были бы определены пропорции участия каждой страны, и тогда это и было бы полной исчерпывающей исторической правдой. Мы как раз сегодня обсуждали, и мы сделаем, безусловно, нашим китайским друзьям такое предложение. А сейчас, с осознанием того, что мы только фактически надкусываем эту тему в этом формате, мы и будем знакомиться и представляем этот проект", - сказал Киселев. Он также отметил, что в той войне участвовали и "американцы со своими бомбами", при этом ядерное оружие было направлено не столько против Японии, сколько против Советского Союза. По его словам, ситуация была значительно сложнее, жестче и циничнее, и эта тема требует дальнейшего глубокого исследования. Как рассказала директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова, в подкасте приняли участие ведущие российские политики и дипломаты, чья работа напрямую связана с темой исторической памяти и международных отношений. По её словам, в проекте проводится параллель между событиями прошлого и сегодняшним днём, в финальной серии подкаста есть ответ на вопрос, почему между Россией и Японией нет мирного договора и как попытки переписать историю напрямую влияют на современную политику. Некрасова добавила, что прослушать и просмотреть подкаст можно будет в федеральном эфире и на цифровых платформах Радио Sputnik, а также на платформах МТС Медиа. Старт проекта намечен на 1 сентября. "Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа запустили новый подкаст "Война на Востоке", посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией.
Пресс-конференция, посвященная запуску подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" проходит в среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Действительно, это большой проект для нас - "Война на Востоке", в создании которого приняли участие Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа, за что мы очень благодарны. Безусловно, проект не получился бы без помощи наших партнеров из Российского военно-исторического общества и федерального проекта "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при президенте России", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что победа Советского Союза над Японией была общей битвой с Китаем, который тоже потерял десятки миллионов человек. По его словам, в проекте отражен взгляд на роль Советского Союза в той войне: фактически был взят отдельный исторический сегмент "этой гигантской битвы".
"И нашей мечтой было бы создать с китайцами общую версию, где были бы определены пропорции участия каждой страны, и тогда это и было бы полной исчерпывающей исторической правдой. Мы как раз сегодня обсуждали, и мы сделаем, безусловно, нашим китайским друзьям такое предложение. А сейчас, с осознанием того, что мы только фактически надкусываем эту тему в этом формате, мы и будем знакомиться и представляем этот проект", - сказал Киселев.
Он также отметил, что в той войне участвовали и "американцы со своими бомбами", при этом ядерное оружие было направлено не столько против Японии, сколько против Советского Союза. По его словам, ситуация была значительно сложнее, жестче и циничнее, и эта тема требует дальнейшего глубокого исследования.
Как рассказала директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова, в подкасте приняли участие ведущие российские политики и дипломаты, чья работа напрямую связана с темой исторической памяти и международных отношений. По её словам, в проекте проводится параллель между событиями прошлого и сегодняшним днём, в финальной серии подкаста есть ответ на вопрос, почему между Россией и Японией нет мирного договора и как попытки переписать историю напрямую влияют на современную политику.
Некрасова добавила, что прослушать и просмотреть подкаст можно будет в федеральном эфире и на цифровых платформах Радио Sputnik, а также на платформах МТС Медиа. Старт проекта намечен на 1 сентября.
"Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.
