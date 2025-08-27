https://ria.ru/20250827/podkast-2037870595.html

Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией

Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией - РИА Новости, 27.08.2025

Радио Sputnik и МТС Медиа запустили подкаст к юбилею победы над Японией

Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа запустили новый подкаст "Война на Востоке", посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T14:01:00+03:00

2025-08-27T14:01:00+03:00

2025-08-27T14:04:00+03:00

япония

москва

китай

дмитрий киселев

мтс

российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037866700_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_5df90c5f1e858722dc32ebf20af34bc5.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа запустили новый подкаст "Война на Востоке", посвященный 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Пресс-конференция, посвященная запуску подкаста Радио Sputnik и МТС Медиа "Война на Востоке" проходит в среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Действительно, это большой проект для нас - "Война на Востоке", в создании которого приняли участие Радио Sputnik и холдинг МТС Медиа, за что мы очень благодарны. Безусловно, проект не получился бы без помощи наших партнеров из Российского военно-исторического общества и федерального проекта "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при президенте России", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции. Он отметил, что победа Советского Союза над Японией была общей битвой с Китаем, который тоже потерял десятки миллионов человек. По его словам, в проекте отражен взгляд на роль Советского Союза в той войне: фактически был взят отдельный исторический сегмент "этой гигантской битвы". "И нашей мечтой было бы создать с китайцами общую версию, где были бы определены пропорции участия каждой страны, и тогда это и было бы полной исчерпывающей исторической правдой. Мы как раз сегодня обсуждали, и мы сделаем, безусловно, нашим китайским друзьям такое предложение. А сейчас, с осознанием того, что мы только фактически надкусываем эту тему в этом формате, мы и будем знакомиться и представляем этот проект", - сказал Киселев. Он также отметил, что в той войне участвовали и "американцы со своими бомбами", при этом ядерное оружие было направлено не столько против Японии, сколько против Советского Союза. По его словам, ситуация была значительно сложнее, жестче и циничнее, и эта тема требует дальнейшего глубокого исследования. Как рассказала директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова, в подкасте приняли участие ведущие российские политики и дипломаты, чья работа напрямую связана с темой исторической памяти и международных отношений. По её словам, в проекте проводится параллель между событиями прошлого и сегодняшним днём, в финальной серии подкаста есть ответ на вопрос, почему между Россией и Японией нет мирного договора и как попытки переписать историю напрямую влияют на современную политику. Некрасова добавила, что прослушать и просмотреть подкаст можно будет в федеральном эфире и на цифровых платформах Радио Sputnik, а также на платформах МТС Медиа. Старт проекта намечен на 1 сентября. "Война на Востоке" - специальный проект Радио Sputnik и холдинга МТС Медиа к 80-летию Победы Советского Союза над Японией. Подкаст выходит при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации на основе материалов проекта "Без срока давности" и при поддержке Российского военно-исторического общества.

https://ria.ru/20250815/mun-2035508045.html

япония

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, москва, китай, дмитрий киселев, мтс, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, освобождение. мир народам