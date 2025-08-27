https://ria.ru/20250827/podderzhka-2037784025.html

Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"*

Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"* - РИА Новости, 27.08.2025

Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"*

Житель Владивостока задержан по подозрению в публичном оправдании действий запрещенной в РФ украинской организации "Азов"*

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Житель Владивостока задержан по подозрению в публичном оправдании действий запрещенной в РФ украинской организации "Азов"*, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края. "Задержан "поклонник" террористической организации. За публичное оправдание деятельности украинского националистического объединения мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Владивостока в публичном месте выкрикивал лозунги в поддержку украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории РФ. Возбуждено дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", максимальная санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.* организация признана террористической и запрещена в России

