Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"* - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 27.08.2025 (обновлено: 10:40 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/podderzhka-2037784025.html
Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"*
Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"* - РИА Новости, 27.08.2025
Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"*
Житель Владивостока задержан по подозрению в публичном оправдании действий запрещенной в РФ украинской организации "Азов"*, сообщает антитеррористическая... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:37:00+03:00
2025-08-27T10:40:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037803625_6:0:1898:1064_1920x0_80_0_0_66f95c74d5f756b669cd170b429065d7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Житель Владивостока задержан по подозрению в публичном оправдании действий запрещенной в РФ украинской организации "Азов"*, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края. "Задержан "поклонник" террористической организации. За публичное оправдание деятельности украинского националистического объединения мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Владивостока в публичном месте выкрикивал лозунги в поддержку украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории РФ. Возбуждено дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", максимальная санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.* организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html
https://ria.ru/20250826/murom-2037609124.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037803625_242:0:1661:1064_1920x0_80_0_0_2b5d12b21cb298902fae79977058a238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, приморский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке задержали сторонника "Азова"*

Жителя Владивостока задержали по подозрению в публичной поддержке "Азова"

© Антитеррор Приморья/TelegramЗадержание сторонника "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
Задержание сторонника Азова* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Антитеррор Приморья/Telegram
Задержание сторонника "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Житель Владивостока задержан по подозрению в публичном оправдании действий запрещенной в РФ украинской организации "Азов"*, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
"Задержан "поклонник" террористической организации. За публичное оправдание деятельности украинского националистического объединения мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт
25 августа, 10:28
Отмечается, что житель Владивостока в публичном месте выкрикивал лозунги в поддержку украинского военизированного националистического объединения "Азов"*, признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории РФ.
Возбуждено дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", максимальная санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
* организация признана террористической и запрещена в России
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО
Вчера, 11:11
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала