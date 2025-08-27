https://ria.ru/20250827/plen-2037835651.html

В ДНР взяли в плен несколько расчетов ударных дронов

Несколько расчетов ударных БПЛА, состоявших в общей сложности из девяти операторов, взяты в плен бойцами группировки войск "Запад" под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько расчетов ударных БПЛА, состоявших в общей сложности из девяти операторов, взяты в плен бойцами группировки войск "Запад" под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск "Запад" под Колодезями на рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков", - сказал собеседник.Видео с пленными украинскими операторами БПЛА имеется в распоряжении агентства.

