В ДНР взяли в плен несколько расчетов ударных дронов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 27.08.2025 (обновлено: 12:43 27.08.2025)
В ДНР взяли в плен несколько расчетов ударных дронов
В ДНР взяли в плен несколько расчетов ударных дронов - РИА Новости, 27.08.2025
В ДНР взяли в плен несколько расчетов ударных дронов
Несколько расчетов ударных БПЛА, состоявших в общей сложности из девяти операторов, взяты в плен бойцами группировки войск "Запад" под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько расчетов ударных БПЛА, состоявших в общей сложности из девяти операторов, взяты в плен бойцами группировки войск "Запад" под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск "Запад" под Колодезями на рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков", - сказал собеседник.Видео с пленными украинскими операторами БПЛА имеется в распоряжении агентства.
донецкая народная республика
2025
В ДНР взяли в плен несколько расчетов ударных дронов

В ДНР взяли в плен девять украинских операторов ударных БПЛА

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько расчетов ударных БПЛА, состоявших в общей сложности из девяти операторов, взяты в плен бойцами группировки войск "Запад" под Колодезями в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск "Запад" под Колодезями на рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков", - сказал собеседник.
Видео с пленными украинскими операторами БПЛА имеется в распоряжении агентства.
