Более 40 компаний ПФО признаны лидерами экспорта

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса "Экспортер года" по Приволжскому федеральному округу прошла в Чебоксарах, в этом году в числе лучших оказались 47 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые заняли 58 призовых мест в 20 номинациях, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Участники конкурса представляют разные отрасли экономики - от промышленности и машиностроения до агропромышленного комплекса и медицинских, логистических и инжиниринговых услуг."Награды лауреатам премии вручили заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Никита Гусаков, заместитель начальника управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Юлия Колчева, начальник отдела правового обеспечения департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Виолетта Кипрушева и председатель чувашского регионального отделения "Деловой России" Алексей Ефимов", - говорится в сообщении."Реализовывать экспортный потенциал бизнесу помогает региональная и федеральная поддержка. В 2024 году РЭЦ помог экспортерам округа поставить за рубеж продукцию на сумму свыше 323,5 миллиарда рублей. Комплексную поддержку получили более 4300 компаний. Важно, что регионы создают все более комфортные условия для экспортно ориентированных компаний. Это стратегически верный шаг: инвестиции в экспортную инфраструктуру возвращаются в виде роста налоговых поступлений, укрепления деловой активности и повышения конкурентоспособности местного бизнеса", - отметил Гусаков.Конкурс "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и призван поддержать компании, добившиеся значимых успехов на внешних рынках. Победители смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и продвижения своей продукции за рубежом.Отбор победителей конкурса проходит в два этапа: сначала определяются лучшие экспортеры в каждом из восьми федеральных округов, а затем - национальные лидеры среди победителей окружных этапов. Торжественная церемония награждения федеральных лауреатов состоится на международном экспортном форуме "Сделано в России", который пройдет 21 октября в Москве, регистрация на него уже открыта.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

