Соавтор хита Angels подал в суд на Робби Уильямса, пишет Daily Mail

16:31 27.08.2025 (обновлено: 17:08 27.08.2025)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Соавтор хита Angels британского певца Робби Уильямса Рой Хеффернан подал на исполнителя в суд с требованием предоставить ему треть будущих доходов за роялти, следует из публикации газеты Daily Mail. "Рэй Хеффернан будет бороться с 51-летним британским певцом за треть будущих роялти от сингла, который, по оценкам, был продан тиражом 1,8 миллиона копий, если сложить физические и цифровые продажи, в Великобритании по состоянию на 2021 год", - говорится в сообщении. Daily Mail отмечает, что ирландец Хеффернан воспользуется нововведением в законодательстве ЕС об авторском праве, позволяющем авторам песен претендовать на "ретроспективную компенсацию". Газета сообщает, что в 1997 году композиция Angels находилась в первой десятке хит-парадов на протяжении 12 недель и пользуется популярностью у молодого поколения.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Соавтор хита Angels британского певца Робби Уильямса Рой Хеффернан подал на исполнителя в суд с требованием предоставить ему треть будущих доходов за роялти, следует из публикации газеты Daily Mail.
"Рэй Хеффернан будет бороться с 51-летним британским певцом за треть будущих роялти от сингла, который, по оценкам, был продан тиражом 1,8 миллиона копий, если сложить физические и цифровые продажи, в Великобритании по состоянию на 2021 год", - говорится в сообщении.
Daily Mail отмечает, что ирландец Хеффернан воспользуется нововведением в законодательстве ЕС об авторском праве, позволяющем авторам песен претендовать на "ретроспективную компенсацию".
Газета сообщает, что в 1997 году композиция Angels находилась в первой десятке хит-парадов на протяжении 12 недель и пользуется популярностью у молодого поколения.
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, пишут СМИ
23 мая, 22:43
 
ШоубизВ миреВеликобританияРобби УильямсЕвросоюз
 
 
