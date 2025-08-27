https://ria.ru/20250827/pevets-2037908964.html
Соавтор хита Angels подал в суд на Робби Уильямса, пишет Daily Mail
Соавтор хита Angels подал в суд на Робби Уильямса, пишет Daily Mail - РИА Новости, 27.08.2025
Соавтор хита Angels подал в суд на Робби Уильямса, пишет Daily Mail
Соавтор хита Angels британского певца Робби Уильямса Рой Хеффернан подал на исполнителя в суд с требованием предоставить ему треть будущих доходов за роялти,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:31:00+03:00
2025-08-27T16:31:00+03:00
2025-08-27T17:08:00+03:00
шоубиз
в мире
великобритания
робби уильямс
евросоюз
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Соавтор хита Angels британского певца Робби Уильямса Рой Хеффернан подал на исполнителя в суд с требованием предоставить ему треть будущих доходов за роялти, следует из публикации газеты Daily Mail. "Рэй Хеффернан будет бороться с 51-летним британским певцом за треть будущих роялти от сингла, который, по оценкам, был продан тиражом 1,8 миллиона копий, если сложить физические и цифровые продажи, в Великобритании по состоянию на 2021 год", - говорится в сообщении. Daily Mail отмечает, что ирландец Хеффернан воспользуется нововведением в законодательстве ЕС об авторском праве, позволяющем авторам песен претендовать на "ретроспективную компенсацию". Газета сообщает, что в 1997 году композиция Angels находилась в первой десятке хит-парадов на протяжении 12 недель и пользуется популярностью у молодого поколения.
