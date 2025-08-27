Рейтинг@Mail.ru
27.08.2025
13:13 27.08.2025
Россия надеется на продолжение усилий Трампа по Украине, заявил Песков
в мире
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия надеется, что посреднические усилия со стороны американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
украина
россия
в мире, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия надеется, что посреднические усилия со стороны американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Заголовок открываемого материала