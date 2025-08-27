https://ria.ru/20250827/peskov-2037850717.html
Россия надеется на продолжение усилий Трампа по Украине, заявил Песков
2025-08-27T13:13:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия надеется, что посреднические усилия со стороны американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
