Россия надеется на продолжение усилий Трампа по Украине, заявил Песков

2025-08-27T13:13:00+03:00

в мире

украина

россия

дональд трамп

дмитрий песков

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия надеется, что посреднические усилия со стороны американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

украина

россия

