Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России - РИА Новости, 27.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. "Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - сказал Песков журналистам.
