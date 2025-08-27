https://ria.ru/20250827/peskov-2037847601.html

Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России

Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. "Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - сказал Песков журналистам. ​

