Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/peskov-2037847601.html
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России - РИА Новости, 27.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:04:00+03:00
2025-08-27T13:04:00+03:00
россия
китай
москва
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. "Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - сказал Песков журналистам. ​
https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037580208.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России

Песков назвал отношения с Китаем приоритетной темой для России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР.
"Мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой", - сказал Песков журналистам. ​
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
26 августа, 07:35
 
РоссияКитайМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала