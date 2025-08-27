https://ria.ru/20250827/peskov-2037844664.html

Песков назвал гарантии безопасности одной из важнейших тем по Украине

Песков назвал гарантии безопасности одной из важнейших тем по Украине - РИА Новости, 27.08.2025

Песков назвал гарантии безопасности одной из важнейших тем по Украине

Гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T12:57:00+03:00

2025-08-27T12:57:00+03:00

2025-08-27T13:05:00+03:00

в мире

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования (конфликта на Украине - ред.). Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на какие гарантии безопасности со стороны европейских стран могла бы согласиться Россия и предлагала ли сама гарантии безопасности в рамках переговорного процесса.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что считает неполезным для общей результативности вести разговор на эту тему в публичном формате.

https://ria.ru/20250827/kreml-2037844200.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, дмитрий песков