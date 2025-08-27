https://ria.ru/20250827/peskov-2037844664.html
Песков назвал гарантии безопасности одной из важнейших тем по Украине
Песков назвал гарантии безопасности одной из важнейших тем по Украине
2025-08-27T12:57:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования (конфликта на Украине - ред.). Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на какие гарантии безопасности со стороны европейских стран могла бы согласиться Россия и предлагала ли сама гарантии безопасности в рамках переговорного процесса.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что считает неполезным для общей результативности вести разговор на эту тему в публичном формате.
