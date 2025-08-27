https://ria.ru/20250827/peskov-2037844522.html
Контакты на высшем уровне должны быть подготовлены, заявил Песков
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Возможные контакты России и Украины на высшем уровне должны быть подготовлены, чтобы быть результативными, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Любые другие контакты (России и Украины - ред.) на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными.", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
