Песков рассказал о контактах России и США
Песков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 27.08.2025
Песков рассказал о контактах России и США
Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается наших контактов с американцами - они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", - сказал Песков журналистам.
