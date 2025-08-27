Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о контактах России и США
12:56 27.08.2025
Песков рассказал о контактах России и США
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается наших контактов с американцами - они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", - сказал Песков журналистам. ​
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается наших контактов с американцами - они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", - сказал Песков журналистам. ​
