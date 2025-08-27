https://ria.ru/20250827/peskov-2037844046.html

Песков рассказал о контактах России и США

Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается наших контактов с американцами - они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", - сказал Песков журналистам. ​

2025

