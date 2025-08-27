https://ria.ru/20250827/peskov-2037842550.html

Песков рассказал о контактах между переговорными группами России и Украины

Руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Руководители переговорных групп (России и Украины - ред.) находятся в контакте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

