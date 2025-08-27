https://ria.ru/20250827/peskov-2037842550.html
Песков рассказал о контактах между переговорными группами России и Украины
Песков рассказал о контактах между переговорными группами России и Украины - РИА Новости, 27.08.2025
Песков рассказал о контактах между переговорными группами России и Украины
Руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:52:00+03:00
2025-08-27T12:52:00+03:00
2025-08-27T12:52:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Руководители переговорных групп (России и Украины - ред.) находятся в контакте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250826/tramp-2037753353.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах между переговорными группами России и Украины
Песков: руководители переговорных групп России и Украины находятся в контакте