В Перми обвинили мужчину в избиении знакомого клюшкой для гольфа
В Перми обвинили мужчину в избиении знакомого клюшкой для гольфа - РИА Новости, 27.08.2025
В Перми обвинили мужчину в избиении знакомого клюшкой для гольфа
27.08.2025
ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Пермяк избил знакомого клюшкой для гольфа и наехал на него на автомобиле из-за замечания про неправильную уборку мусора на участке, возбуждено дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в Кировском районе Перми 17 августа мужчины повздорили. Первый сделал второму замечание из-за неправильной уборки земли на приусадебной территории. Тогда обидевшийся пермяк сел за руль чужой иномарки, стоявшей поблизости, и наехал на оппонента. Потом он вышел из машины и нанес ему клюшкой для гольфа множество ударов по голове и телу. Остановить разъярённого мужчину смогли соседи, которые прибежали на крики о помощи. После инцидента фигурант скрылся. СК завел дело по статье о покушении на убийство. "Житель Кировского района города Перми задержан по подозрению в покушении на убийство мужчины. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. В суд следователи направили ходатайство об аресте фигуранта.
