СМИ: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата

Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Иран не смогли договориться в Женеве, как избежать возобновления санкций против Тегерана, переговоры... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Иран не смогли договориться в Женеве, как избежать возобновления санкций против Тегерана, переговоры завершились без финального результата, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата.Ранее во вторник заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и "евротройка" провели ещё один раунд переговоров по ядерному вопросу в Женеве, он подчеркнул, что Тегеран по-прежнему стремится найти взаимовыгодное для сторон дипломатическое решение, добавив, что европейским странам уже пора сделать правильный выбор и решить ядерный вопрос с исламской республикой дипломатическим путём."Представители трёх европейских стран, угрожавших вновь ввести санкции ООН против Ирана из-за его ядерной программы, не смогли договориться во вторник со своим иранским коллегой о том, как избежать этих мер за несколько дней до крайнего срока... Переговоры в Швейцарии... завершились без финального результата", - говорится в сообщении.Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому.В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы.

