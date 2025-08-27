Рейтинг@Mail.ru
СМИ: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 27.08.2025 (обновлено: 04:00 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/peregovory-2037769572.html
СМИ: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата
СМИ: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата
Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Иран не смогли договориться в Женеве, как избежать возобновления санкций против Тегерана, переговоры... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T03:58:00+03:00
2025-08-27T04:00:00+03:00
в мире
иран
женева (город)
тегеран (город)
германия
казем гариб-абади
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Иран не смогли договориться в Женеве, как избежать возобновления санкций против Тегерана, переговоры завершились без финального результата, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата.Ранее во вторник заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и "евротройка" провели ещё один раунд переговоров по ядерному вопросу в Женеве, он подчеркнул, что Тегеран по-прежнему стремится найти взаимовыгодное для сторон дипломатическое решение, добавив, что европейским странам уже пора сделать правильный выбор и решить ядерный вопрос с исламской республикой дипломатическим путём."Представители трёх европейских стран, угрожавших вновь ввести санкции ООН против Ирана из-за его ядерной программы, не смогли договориться во вторник со своим иранским коллегой о том, как избежать этих мер за несколько дней до крайнего срока... Переговоры в Швейцарии... завершились без финального результата", - говорится в сообщении.Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому.В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы.
https://ria.ru/20250827/glava-2037765616.html
https://ria.ru/20250827/rossija-2037762319.html
иран
женева (город)
тегеран (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, женева (город), тегеран (город), германия, казем гариб-абади, оон
В мире, Иран, Женева (город), Тегеран (город), Германия, Казем Гариб-Абади, ООН
СМИ: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата

AP: переговоры Ирана и "евротройки" в Женеве завершились без результата

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и Иран не смогли договориться в Женеве, как избежать возобновления санкций против Тегерана, переговоры завершились без финального результата, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата.
Ранее во вторник заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и "евротройка" провели ещё один раунд переговоров по ядерному вопросу в Женеве, он подчеркнул, что Тегеран по-прежнему стремится найти взаимовыгодное для сторон дипломатическое решение, добавив, что европейским странам уже пора сделать правильный выбор и решить ядерный вопрос с исламской республикой дипломатическим путём.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ
02:20
"Представители трёх европейских стран, угрожавших вновь ввести санкции ООН против Ирана из-за его ядерной программы, не смогли договориться во вторник со своим иранским коллегой о том, как избежать этих мер за несколько дней до крайнего срока... Переговоры в Швейцарии... завершились без финального результата", - говорится в сообщении.
Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому.
В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Россия предложила продлить действие резолюции СБ ООН по Ирану
01:14
 
В миреИранЖенева (город)Тегеран (город)ГерманияКазем Гариб-АбадиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала