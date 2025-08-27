https://ria.ru/20250827/pentagon-2037791667.html
Пентагон отправит представителей в десятки союзных стран, пишут СМИ
Пентагон отправит представителей в десятки союзных стран, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2025
Пентагон отправит представителей в десятки союзных стран, пишут СМИ
Подразделения оборонных инноваций (DIU) минобороны США планирует отправить представителей в десятки союзных стран, чтобы укрепить с ними технологические связи... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения оборонных инноваций (DIU) минобороны США планирует отправить представителей в десятки союзных стран, чтобы укрепить с ними технологические связи для противодействия Китаю, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Подразделение Пентагона, ответственное за стимулирование внедрения новых коммерческих технологий военными США, готовится отправить представителей в десятки союзных стран, по мере того, как Вашингтон пытается самостоятельно противостоять наращиванию военной мощи Китая", - пишет издание. По данным источников, в этом году DIU планирует направить своего представителя в Тайвань, чтобы ускорить сотрудничество в области беспилотников и подключиться к технологическому сектору. Также подразделение Пентагона намерено отправить представителя в Японию. "Мы намерены наладить связи с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке", - приводит издание слова неназванного представителя DIU. Как отмечает Financial Times, единственный страной, где на данный момент DIU установила постоянное присутствие, является Великобритания. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский
Пентагон отправит представителей в десятки союзных стран, пишут СМИ
FT: Пентагон отправит представителей в союзные страны для противодействия Китаю