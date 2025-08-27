Пентагон выделит средства для ускорения разработки ракет ERAM
Пентагон выделил $67,3 миллиона подрядчикам для ускорения разработки ракет ERAM
Американская зенитная ракета RIM-174 SM-6 ERAM. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пентагон обязался выделить более 67,3 миллиона долларов двум подрядчикам, чтобы ускорить разработку ракеты увеличенного радиуса действия (ERAM) на фоне недавних сообщений СМИ о планах поставок таких боеприпасов Украине, следует из контрактной документации, которую проанализировало РИА Новости.
В финансовых отчетах властей США раскрывается стратегия Пентагона по ускорению разработки ERAM. Из документов следует, что вместо одного медленно выполняемого контракта Пентагон финансировал два отдельных и параллельных проекта по созданию прототипа и при этом имел значительные финансовые обязательства для доведения оружия до этапа готовности к производству.
Согласно документам, компания CoAspire LLC из Фэрфакса в штате Вирджиния всего получила более 33,8 миллиона долларов вместо 13,2 миллиона, планировавшихся изначально. Компания Zone 5 Technologies LLC из Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии получила параллельный контракт, общая сумма обязательств по которому выросла с 7,7 до 33,5 миллиона долларов.
Министерство ВВС США заключило контракты через гибкий механизм, известный под названием "соглашение об иных транзакциях" (OTA), — это тип сделки, часто используемый для обхода традиционных процедур по закупкам для быстрого создания прототипов.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса действия, которые должны поступить в распоряжение ВСУ через несколько недель. Стоимость этого пакета составил 850 миллионов долларов, в него, помимо ракет, вошли также "иные предметы". Большую часть расходов взяли на себя европейские союзники Киева. Ракеты ERAM имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров) и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, утверждает газета.
Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
