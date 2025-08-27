ВС России взяли под контроль Первое Мая в ДНР

https://ria.ru/20250827/osvobozhdenie-2037829874.html
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:07:00+03:00
2025-08-27T12:07:00+03:00
2025-08-27T12:11:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Первое Мая в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
