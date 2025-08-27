https://ria.ru/20250827/osetija-2037905192.html

Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии

Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии - РИА Новости, 27.08.2025

Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии

27.08.2025

ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Полиция задержала причастных к конфликту в селе Чермен Северной Осетии, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщило ГУМВД РФ по региону. По данным полиции, в воскресенье в селе Чермен Пригородного района республики между молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников нанес оппоненту телесные повреждения и скрылся, после чего произошло скопление местных жителей. "Сотрудниками МВД по РСО-Алания, МВД по Республике Ингушетия и ГУМВД России по СКФО установлены и задержаны лица, причастные к противоправным действиям. В отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении еще одного нарушителя составлены два административных протокола по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и статье 6.9 КоАП РФ (уклонение от медицинского освидетельствования при наличии достаточных оснований для подозрения в употреблении наркотических веществ). Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

