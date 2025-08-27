Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии - РИА Новости, 27.08.2025
16:17 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/osetija-2037905192.html
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии - РИА Новости, 27.08.2025
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии
Полиция задержала причастных к конфликту в селе Чермен Северной Осетии, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, РИА Новости, 27.08.2025
ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Полиция задержала причастных к конфликту в селе Чермен Северной Осетии, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщило ГУМВД РФ по региону. По данным полиции, в воскресенье в селе Чермен Пригородного района республики между молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников нанес оппоненту телесные повреждения и скрылся, после чего произошло скопление местных жителей. "Сотрудниками МВД по РСО-Алания, МВД по Республике Ингушетия и ГУМВД России по СКФО установлены и задержаны лица, причастные к противоправным действиям. В отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении еще одного нарушителя составлены два административных протокола по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и статье 6.9 КоАП РФ (уклонение от медицинского освидетельствования при наличии достаточных оснований для подозрения в употреблении наркотических веществ). Мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Полиция задержала причастных к конфликту в селе Чермен Северной Осетии, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщило ГУМВД РФ по региону.
По данным полиции, в воскресенье в селе Чермен Пригородного района республики между молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников нанес оппоненту телесные повреждения и скрылся, после чего произошло скопление местных жителей.
"Сотрудниками МВД по РСО-Алания, МВД по Республике Ингушетия и ГУМВД России по СКФО установлены и задержаны лица, причастные к противоправным действиям. В отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении еще одного нарушителя составлены два административных протокола по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и статье 6.9 КоАП РФ (уклонение от медицинского освидетельствования при наличии достаточных оснований для подозрения в употреблении наркотических веществ). Мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
На Кубани задержали более 40 участников массовой драки
8 сентября 2024, 09:56
 
