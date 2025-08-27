https://ria.ru/20250827/osetija-2037905192.html
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии - РИА Новости, 27.08.2025
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии
Полиция задержала причастных к конфликту в селе Чермен Северной Осетии, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:17:00+03:00
2025-08-27T16:17:00+03:00
2025-08-27T16:17:00+03:00
происшествия
россия
пригородный район
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Полиция задержала причастных к конфликту в селе Чермен Северной Осетии, возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщило ГУМВД РФ по региону. По данным полиции, в воскресенье в селе Чермен Пригородного района республики между молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников нанес оппоненту телесные повреждения и скрылся, после чего произошло скопление местных жителей. "Сотрудниками МВД по РСО-Алания, МВД по Республике Ингушетия и ГУМВД России по СКФО установлены и задержаны лица, причастные к противоправным действиям. В отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении еще одного нарушителя составлены два административных протокола по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и статье 6.9 КоАП РФ (уклонение от медицинского освидетельствования при наличии достаточных оснований для подозрения в употреблении наркотических веществ). Мужчина находится в изоляторе временного содержания.
https://ria.ru/20240908/draka-1971364497.html
россия
пригородный район
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пригородный район, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Пригородный район, Республика Ингушетия
Полиция задержала причастных к драке в Северной Осетии
По факту драки в селе Чермен Северной Осетии возбуждены уголовные дела