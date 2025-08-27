https://ria.ru/20250827/opasnost-2037942779.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА