В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 27.08.2025 (обновлено: 18:39 27.08.2025)
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2025
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Модульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
