В Таганроге отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T06:29:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова. Опасность была объявлена в 23.06 мск вторника и продлилась более семи часов. "Отбой воздушной опасности по городу", - написала Камбулова в своём Telegram-канале.
