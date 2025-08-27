Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге отменили воздушную опасность
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 27.08.2025
В Таганроге отменили воздушную опасность
специальная военная операция на украине
таганрог
светлана камбулова
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова. Опасность была объявлена в 23.06 мск вторника и продлилась более семи часов. "Отбой воздушной опасности по городу", - написала Камбулова в своём Telegram-канале.
таганрог
таганрог, светлана камбулова
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Светлана Камбулова
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Опасность была объявлена в 23.06 мск вторника и продлилась более семи часов.
"Отбой воздушной опасности по городу", - написала Камбулова в своём Telegram-канале.
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Светлана Камбулова
 
 
