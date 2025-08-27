https://ria.ru/20250827/oon-2037981527.html
США единственными из Совбеза ООН не поддержали заявление о голоде в Газе
ООН, 27 авг – РИА Новости. Только США из всех 15 членов Совета Безопасности ООН не поддержали заявление для прессы о голоде в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. "Это первый случай официального подтверждения голода на Ближнем Востоке. Каждый день всё больше людей умирают от недоедания, многие из них — дети... Это рукотворный кризис. Использование голода в качестве средства ведения войны однозначно запрещено международным гуманитарным правом", – сообщила журналистам зампостпреда Гайаны при ООН Тришала Симантини Персо, выступившая с совестным заявлением. Она же отметила, что голод в Газе должен быть "незамедлительно остановлен". Зампостпреда Словении при ООН Ундина Блокар Дробич добавила, что члены Совбеза, присоединившиеся к заявлению, призывают Израиль снять ограничения на поставки гумпомощи, а также остановить операцию о захвате города Газа. "Израиль должен немедленно и безоговорочно снять все ограничения на доставку помощи. Это включает в себя открытие всех наземных маршрутов и предоставление возможности ООН и гуманитарным партнерам работать безопасно и в полном объеме", – продолжила она. Также члены СБ, за исключением США, призвали к прекращению огня в Газе и освобождению заложников. Таким образом, к заявлению Словении и Гайаны присоединились Алжир, Китай, Франция, Дания, Греция, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Сомали, Великобритания и Россия. В стороне остались лишь США.
Жители Газы о гуманитарной катастрофе
Лагерь беженцев "Аль-Магази", расположенный в центральной части сектора Газа, стал временным приютом для десятков тысяч палестинцев из-за затяжного конфликта между ХАМАС и Израилем, там катастрофически не хватает продовольствия, медикаментов и средств гигиены, рассказали РИА Новости его обитатели.
в мире, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина, израиль, армия обороны израиля (цахал)
