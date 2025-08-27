https://ria.ru/20250827/omsk-2037882500.html
В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"
ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Мужчина за рулем "Камаза" скончался, водитель грузового Mercedes пострадал в результате массового ДТП в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По данным пресс-службы, авария произошла во вторник днем в Кормиловском районе, где в районе 863-го километра автодороги Челябинск-Новосибирск столкнулись четыре автомобиля. 35-летний водитель автомобиля "Камаз" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди на участке дорожных работ грузовой автомобиль Mercedes под управлением 46-летнего мужчины. После удара произошло столкновение со стоящими впереди грузовиком Dongfeng и легковой машиной Infinity."В результате ДТП водитель "Камаза" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Mercedes госпитализирован", – сообщили в пресс-службе.Полицейские выясняют обстоятельства аварии.
