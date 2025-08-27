https://ria.ru/20250827/omsk-2037882500.html

В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"

В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза" - РИА Новости, 27.08.2025

В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"

Мужчина за рулем "Камаза" скончался, водитель грузового Mercedes пострадал в результате массового ДТП в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T14:35:00+03:00

2025-08-27T14:35:00+03:00

2025-08-27T14:43:00+03:00

происшествия

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg

ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Мужчина за рулем "Камаза" скончался, водитель грузового Mercedes пострадал в результате массового ДТП в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По данным пресс-службы, авария произошла во вторник днем в Кормиловском районе, где в районе 863-го километра автодороги Челябинск-Новосибирск столкнулись четыре автомобиля. 35-летний водитель автомобиля "Камаз" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся впереди на участке дорожных работ грузовой автомобиль Mercedes под управлением 46-летнего мужчины. После удара произошло столкновение со стоящими впереди грузовиком Dongfeng и легковой машиной Infinity."В результате ДТП водитель "Камаза" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Mercedes госпитализирован", – сообщили в пресс-службе.Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037771744.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск