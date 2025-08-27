https://ria.ru/20250827/ogranicheniya-2037776013.html
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
