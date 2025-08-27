https://ria.ru/20250827/oborot-2037956680.html

Оборот розничной торговли в июле вырос на два процента

Оборот розничной торговли в июле вырос на два процента - РИА Новости, 27.08.2025

Оборот розничной торговли в июле вырос на два процента

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Оборот розничной торговли в РФ в сопоставимых ценах в июле ускорил рост до 2% в годовом выражении с 1,2% в июне, в январе-июле - увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Росстата. "Оборот розничной торговли в июле 2025 года составил 5 197,6 миллиарда рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2025 года - 34 077,6 миллиарда рублей, или 102,1%", - говорится в сообщении. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле вырос на 2,4% и составил 2,529 триллиона рублей, в январе-июле текущего года - на 2,5%, до 16,694 триллиона рублей. В то же время оборот непродовольственных товаров в рознице увеличился на 1,6% в июле и на 1,7% за семь месяцев - до 2,668 триллиона и 17,384 триллиона рублей соответственно. В структуре оборота розничной торговли в июле удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных товаров - 51,3% (в июле 2024 года - 47,1% и 52,9% соответственно). В июле 2025 года оборот розничной торговли на 96,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,4%. В июле 2024 года эти доли составляли 96,2% и 3,8% соответственно.

россия

2025

