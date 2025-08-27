Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября
02:17 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/obman-2037761403.html
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2025
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября
Злоумышленники перед новым учебным годом усилили атаки на школьников, студентов и их родителей, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T02:17:00+03:00
2025-08-27T02:17:00+03:00
день знаний
общество
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017599662_0:238:2867:1851_1920x0_80_0_0_685bdf7d7965d729961ef9934a91b696.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Злоумышленники перед новым учебным годом усилили атаки на школьников, студентов и их родителей, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.По его словам, подобные схемы построены с целью получить доступ к личным данным. Например, под видом "администрации" мошенники звонят студентам, требуя подключиться к "сервисам" через кабинет "Госуслуг". Распространен обман иногородних студентов с арендой жилья: "хозяин" квартиры исчезает, получив деньги, а договор оказывается подделкой.&quot;Не стоит оплачивать учебу до заключения официального договора, а доступ к личному кабинету &quot;Госуслуг&quot; не должен быть ни у кого, кроме самого студента. Если вам пришло письмо от университета, перейдите на сайт через браузер, а не через приложенную в письме ссылку, при этом проверьте адрес отправителя&quot;, — предупреждает Фомин.Он советует тщательно проверять все договоры и условия, а также не поддаваться на искусственный ажиотаж с требованием оплатить что-либо в короткий срок. Лучше завершить разговор и перезвонить на сайт вуза, чтобы лично все выяснить.
https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036617718.html
день знаний, общество, мошенники, мошенничество
День знаний, Общество, мошенники, Мошенничество
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября

Аналитик ЛЦЭ Фомин: мошенники перед 1 сентября начали атаки на школьников

Азбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Азбука и букет цветов на парте. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Злоумышленники перед новым учебным годом усилили атаки на школьников, студентов и их родителей, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
По его словам, подобные схемы построены с целью получить доступ к личным данным. Например, под видом "администрации" мошенники звонят студентам, требуя подключиться к "сервисам" через кабинет "Госуслуг". Распространен обман иногородних студентов с арендой жилья: "хозяин" квартиры исчезает, получив деньги, а договор оказывается подделкой.
"Не стоит оплачивать учебу до заключения официального договора, а доступ к личному кабинету "Госуслуг" не должен быть ни у кого, кроме самого студента. Если вам пришло письмо от университета, перейдите на сайт через браузер, а не через приложенную в письме ссылку, при этом проверьте адрес отправителя", — предупреждает Фомин.

Он советует тщательно проверять все договоры и условия, а также не поддаваться на искусственный ажиотаж с требованием оплатить что-либо в короткий срок. Лучше завершить разговор и перезвонить на сайт вуза, чтобы лично все выяснить.
Раскрыто, что придумали мошенники, чтобы жертва не бросала трубку
21 августа, 03:18
Раскрыто, что придумали мошенники, чтобы жертва не бросала трубку
21 августа, 03:18
 
День знанийОбществомошенникиМошенничество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
