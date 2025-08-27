https://ria.ru/20250827/obman-2037761403.html
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2025
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября
Злоумышленники перед новым учебным годом усилили атаки на школьников, студентов и их родителей, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по...
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Злоумышленники перед новым учебным годом усилили атаки на школьников, студентов и их родителей, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.По его словам, подобные схемы построены с целью получить доступ к личным данным. Например, под видом "администрации" мошенники звонят студентам, требуя подключиться к "сервисам" через кабинет "Госуслуг". Распространен обман иногородних студентов с арендой жилья: "хозяин" квартиры исчезает, получив деньги, а договор оказывается подделкой."Не стоит оплачивать учебу до заключения официального договора, а доступ к личному кабинету "Госуслуг" не должен быть ни у кого, кроме самого студента. Если вам пришло письмо от университета, перейдите на сайт через браузер, а не через приложенную в письме ссылку, при этом проверьте адрес отправителя", — предупреждает Фомин.Он советует тщательно проверять все договоры и условия, а также не поддаваться на искусственный ажиотаж с требованием оплатить что-либо в короткий срок. Лучше завершить разговор и перезвонить на сайт вуза, чтобы лично все выяснить.
Эксперт раскрыл схемы обмана учащихся перед 1 сентября
Аналитик ЛЦЭ Фомин: мошенники перед 1 сентября начали атаки на школьников