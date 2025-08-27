Рейтинг@Mail.ru
Главу НМИЦ им. Мешалкина заподозрили в получении крупных взяток
27.08.2025
13:36 27.08.2025
Главу НМИЦ им. Мешалкина заподозрили в получении крупных взяток
НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём Пухальский подозреваются в получении особо крупных взяток, в клинике проходят обыски, сообщил РИА Новости информированный источник. "В клинике проходят обыски. Оба фигуранта являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства. По его информации, гендиректор и его заместитель подозреваются в получении особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). По данным собеседника, речь идёт о якобы обеспечении коммерческих структур за взятки выгодными государственными контрактами на поставку в клинику медицинского оборудования. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Прежнее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина ранее осудили также за хищения средств при поставках медицинского оборудования в клинику.
НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём Пухальский подозреваются в получении особо крупных взяток, в клинике проходят обыски, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В клинике проходят обыски. Оба фигуранта являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства.
По его информации, гендиректор и его заместитель подозреваются в получении особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).
По данным собеседника, речь идёт о якобы обеспечении коммерческих структур за взятки выгодными государственными контрактами на поставку в клинику медицинского оборудования. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.
Прежнее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина ранее осудили также за хищения средств при поставках медицинского оборудования в клинику.
