Главу НМИЦ им. Мешалкина заподозрили в получении крупных взяток
Главу НМИЦ им. Мешалкина заподозрили в получении крупных взяток - РИА Новости, 27.08.2025
Главу НМИЦ им. Мешалкина заподозрили в получении крупных взяток
Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:36:00+03:00
2025-08-27T13:36:00+03:00
2025-08-27T13:36:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) Александр Чернявский и его заместитель Артём Пухальский подозреваются в получении особо крупных взяток, в клинике проходят обыски, сообщил РИА Новости информированный источник. "В клинике проходят обыски. Оба фигуранта являются подозреваемыми", - сказал собеседник агентства. По его информации, гендиректор и его заместитель подозреваются в получении особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). По данным собеседника, речь идёт о якобы обеспечении коммерческих структур за взятки выгодными государственными контрактами на поставку в клинику медицинского оборудования. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. Прежнее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина ранее осудили также за хищения средств при поставках медицинского оборудования в клинику.
Главу НМИЦ им. Мешалкина заподозрили в получении крупных взяток
В Новосибирске прошли обыски у гендиректора НМИЦ им. Мешалкина
