https://ria.ru/20250827/neft-2037943993.html

Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию

Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию - РИА Новости, 27.08.2025

Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию

Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию,... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:42:00+03:00

2025-08-27T18:42:00+03:00

2025-08-27T18:42:00+03:00

в мире

венгрия

словакия

хорватия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию, но это выйдет гораздо дороже, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади. "Санкционное исключение, которым пользуются Венгрия и Словакия, гласит, что если мы не можем получать российскую нефть по "Дружбе", мы можем ввозить ее по морю через Хорватию. Это для нас облегчение, поскольку мы можем поставлять нефть того же качества, но это будет гораздо дороже. Почему гораздо дороже? Поскольку хорваты подняли цену сразу после начала войны, они в тот же момент удвоили транзитную пошлину", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner.

https://ria.ru/20250825/zakharova-2037474371.html

венгрия

словакия

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, словакия, хорватия