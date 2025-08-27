https://ria.ru/20250827/neft-2037943993.html
Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию
Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию - РИА Новости, 27.08.2025
Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию
Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27
2025-08-27T18:42:00+03:00
2025-08-27T18:42:00+03:00
БУДАПЕШТ, 27 авг - РИА Новости. Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию, но это выйдет гораздо дороже, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади. "Санкционное исключение, которым пользуются Венгрия и Словакия, гласит, что если мы не можем получать российскую нефть по "Дружбе", мы можем ввозить ее по морю через Хорватию. Это для нас облегчение, поскольку мы можем поставлять нефть того же качества, но это будет гораздо дороже. Почему гораздо дороже? Поскольку хорваты подняли цену сразу после начала войны, они в тот же момент удвоили транзитную пошлину", - сказал Хернади в интервью порталу Mandiner.
Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию
MOL: Венгрия и Словакия могут начать ввозить российскую нефть через Хорватию