Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ExxonMobil может вернуться в Россию - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/neft-2037764050.html
СМИ: ExxonMobil может вернуться в Россию
СМИ: ExxonMobil может вернуться в Россию - РИА Новости, 27.08.2025
СМИ: ExxonMobil может вернуться в Россию
Американская нефтяная компания ExxonMobil, ушедшая из России в 2022 году, планирует возвращение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T01:49:00+03:00
2025-08-27T01:49:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
exxon mobil
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4e599a9b0c48a643ed01bac5d494f363.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американская нефтяная компания ExxonMobil, ушедшая из России в 2022 году, планирует возвращение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Генеральный директор (ExxonMobil. — Прим. Ред.) Даррен Вудс в последние недели обсуждал с (Президентом США Дональдом. — Прим. Ред.) Трампом в Белом доме возможное возвращение Exxon", — говорится в сообщении.По данным источников, компания рассчитывает на возможность возвращения в проект "Сахалин-1", если Россия и США дадут зеленый свет этому в рамках мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине."Но возвращение не гарантированно и частично зависит от того, сумеет ли Трамп добиться прекращения войны на Украине или вместо этого ужесточит санкции", — подчеркивается в материале.Шестнадцатого августа агентство Рейтер сообщило, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть долю в проекте.Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.
https://ria.ru/20250822/druzhba-2037042429.html
https://ria.ru/20250821/indiya-2036824644.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b2b67a6fbf9af1f19b8ae1875c244c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, exxon mobil, роснефть
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Exxon Mobil, Роснефть
СМИ: ExxonMobil может вернуться в Россию

WSJ: нефтяная компания ExxonMobil планирует возвращение в проект "Сахалин-1"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американская нефтяная компания ExxonMobil, ушедшая из России в 2022 году, планирует возвращение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Генеральный директор (ExxonMobil. — Прим. Ред.) Даррен Вудс в последние недели обсуждал с (Президентом США Дональдом. — Прим. Ред.) Трампом в Белом доме возможное возвращение Exxon", — говорится в сообщении.
По данным источников, компания рассчитывает на возможность возвращения в проект "Сахалин-1", если Россия и США дадут зеленый свет этому в рамках мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
ЕК осведомлена о прекращении поставок нефти по "Дружбе", сообщил источник
22 августа, 18:00
"Но возвращение не гарантированно и частично зависит от того, сумеет ли Трамп добиться прекращения войны на Украине или вместо этого ужесточит санкции", — подчеркивается в материале.
Шестнадцатого августа агентство Рейтер сообщило, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть долю в проекте.
Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 21 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Главу МИД Индии озадачили заявления США о нефти из России
21 августа, 18:21
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинExxon MobilРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала