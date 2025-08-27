СМИ: ExxonMobil может вернуться в Россию

https://ria.ru/20250827/neft-2037764050.html
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американская нефтяная компания ExxonMobil, ушедшая из России в 2022 году, планирует возвращение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Генеральный директор (ExxonMobil. — Прим. Ред.) Даррен Вудс в последние недели обсуждал с (Президентом США Дональдом. — Прим. Ред.) Трампом в Белом доме возможное возвращение Exxon", — говорится в сообщении.По данным источников, компания рассчитывает на возможность возвращения в проект "Сахалин-1", если Россия и США дадут зеленый свет этому в рамках мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине."Но возвращение не гарантированно и частично зависит от того, сумеет ли Трамп добиться прекращения войны на Украине или вместо этого ужесточит санкции", — подчеркивается в материале.Шестнадцатого августа агентство Рейтер сообщило, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть долю в проекте.Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.
