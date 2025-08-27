Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе разработали "живучий" БПЛА для обучения студентов
07:00 27.08.2025
В Ставрополе разработали "живучий" БПЛА для обучения студентов
В Ставрополе разработали "живучий" БПЛА для обучения студентов - РИА Новости, 27.08.2025
В Ставрополе разработали "живучий" БПЛА для обучения студентов
Противоударный учебный беспилотник, оснащенный ИИ-модулем, создали ученые СКФУ. Разработка призвана решить ключевые проблемы первичного обучения операторов... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Противоударный учебный беспилотник, оснащенный ИИ-модулем, создали ученые СКФУ. Разработка призвана решить ключевые проблемы первичного обучения операторов БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.По данным авторов, конструкция сочетает в себе легкость (всего 1,2 кг) и повышенную ударопрочность (способна выдерживать падения с высоты до 30 м). Это важно, так как начинающие операторы часто сталкиваются с авариями. Ключевая особенность устройства — встроенный ИИ-модуль, который в режиме реального времени анализирует команды оператора и автоматически оценивает уровень его подготовки.В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) считают, что беспилотник позволит студентам и специалистам отрабатывать навыки пилотирования, программирования автономных полетов, обработки информации с датчиков, а также получить другие актуальные умения в сфере беспилотных технологий."Наука играет определяющую роль в решении поставленных Президентом России задач технологического суверенитета. Наш университет ведет системную работу в области подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для глобальной конкурентоспособности российских беспилотников. Благодаря участию в программе "Приоритет 2030", в этом году мы существенно нарастили темпы работы в области развития отечественных технологий БПЛА", — рассказала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.В университете отметили, что система управления дроном полностью идентична системам стандартных FPV-квадрокоптеров и обеспечивает реалистичность обучения. Разработка СКФУ найдет применение в Академии беспилотных технологий, в учебных центрах и школах по подготовке будущих операторов, в МЧС для тренировки пилотов в сложных условиях, а также среди любителей дронов, желающих безопасно осваивать FPV-пилотирование."Наш дрон решает ключевую проблему — выдерживает высокий процент аварий при обучении. Благодаря ударопрочности и интеллектуальному ПО, он делает процесс подготовки операторов не только безопасным, но и более эффективным", — отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой организации и технологии защиты информации факультета математики и компьютерных наук имени профессора Н.И. Червякова СКФУ Вячеслав Петренко.В ближайшее время инженеры вуза займутся совершенствованием системы автономного полета и расширением функционала ИИ-анализа.Разработка создана в рамках Стратегического технологического проекта "Инновационно-производственный кластер радиоэлектроники и беспилотных авиационных систем" при поддержке программы "Приоритет 2030".
В Ставрополе разработали "живучий" БПЛА для обучения студентов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Противоударный учебный беспилотник, оснащенный ИИ-модулем, создали ученые СКФУ. Разработка призвана решить ключевые проблемы первичного обучения операторов БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
По данным авторов, конструкция сочетает в себе легкость (всего 1,2 кг) и повышенную ударопрочность (способна выдерживать падения с высоты до 30 м). Это важно, так как начинающие операторы часто сталкиваются с авариями. Ключевая особенность устройства — встроенный ИИ-модуль, который в режиме реального времени анализирует команды оператора и автоматически оценивает уровень его подготовки.
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) считают, что беспилотник позволит студентам и специалистам отрабатывать навыки пилотирования, программирования автономных полетов, обработки информации с датчиков, а также получить другие актуальные умения в сфере беспилотных технологий.
"Наука играет определяющую роль в решении поставленных Президентом России задач технологического суверенитета. Наш университет ведет системную работу в области подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для глобальной конкурентоспособности российских беспилотников. Благодаря участию в программе "Приоритет 2030", в этом году мы существенно нарастили темпы работы в области развития отечественных технологий БПЛА", — рассказала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.
В университете отметили, что система управления дроном полностью идентична системам стандартных FPV-квадрокоптеров и обеспечивает реалистичность обучения.
Разработка СКФУ найдет применение в Академии беспилотных технологий, в учебных центрах и школах по подготовке будущих операторов, в МЧС для тренировки пилотов в сложных условиях, а также среди любителей дронов, желающих безопасно осваивать FPV-пилотирование.
"Наш дрон решает ключевую проблему — выдерживает высокий процент аварий при обучении. Благодаря ударопрочности и интеллектуальному ПО, он делает процесс подготовки операторов не только безопасным, но и более эффективным", — отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой организации и технологии защиты информации факультета математики и компьютерных наук имени профессора Н.И. Червякова СКФУ Вячеслав Петренко.
В ближайшее время инженеры вуза займутся совершенствованием системы автономного полета и расширением функционала ИИ-анализа.
Разработка создана в рамках Стратегического технологического проекта "Инновационно-производственный кластер радиоэлектроники и беспилотных авиационных систем" при поддержке программы "Приоритет 2030".
 
