На Западе сделали заявление о войсках НАТО на Украине
09:42 27.08.2025 (обновлено: 11:48 27.08.2025)
На Западе сделали заявление о войсках НАТО на Украине
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейские страны введут вооруженные силы Североатлантического альянса на Украину без одобрения США, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."В течение нескольких месяцев европейская военная коалиция, скорее всего, отрастит хребет и развернет силы НАТО на Украине вне зависимости от того, что скажет Белый дом", — считает он.По его мнению, такой ход приведет к началу новой мировой войны.Малинен полагает, что для достижения мира на Украине необходим разгром режима Владимира Зеленского и его армии.Размещение западных войск на УкраинеВосемнадцатого августа Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.По данным Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на территорию республики для сдерживания Москвы. Но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае.
На Западе сделали заявление о войсках НАТО на Украине

Малинен: войска НАТО появятся на Украине без одобрения США

Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейские страны введут вооруженные силы Североатлантического альянса на Украину без одобрения США, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"В течение нескольких месяцев европейская военная коалиция, скорее всего, отрастит хребет и развернет силы НАТО на Украине вне зависимости от того, что скажет Белый дом", — считает он.
По его мнению, такой ход приведет к началу новой мировой войны.
Малинен полагает, что для достижения мира на Украине необходим разгром режима Владимира Зеленского и его армии.

Размещение западных войск на Украине

Восемнадцатого августа Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
По данным Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Чуть раньше СМИ писало, что возможные гарантии безопасности для Киева направлены на усиление ВСУ. При этом их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на территорию республики для сдерживания Москвы. Но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае.
Заголовок открываемого материала