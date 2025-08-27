https://ria.ru/20250827/naemniki-2037769103.html

Наемники бросают боевиков ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Иностранные наемники в ВСУ при столкновениях с бойцами ВС России на Красноармейском направлении в ДНР стараются отступить первыми, оставляя на позициях регулярные войска Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах."При контакте они (наемники. — Прим. ред.) первыми откатываются назад до подходящего времени для контратак. При этом они не идут в штурм без наличия поддержки со стороны дронов", — рассказал собеседник агентства. По его словам, своими действиями наемники оставляют на позициях регулярные войска ВСУ, тем самым сохраняя "элитарность" в рядах украинской армии. Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что польские наемники были обнаружены бойцами ВС России вблизи населенного пункта Владимировка — севернее города Красноармейска в ДНР. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

