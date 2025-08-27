Рейтинг@Mail.ru
Экс-наемник ВСУ рассказал, сколько его готовили перед отправкой на фронт - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/naemnik-2037771928.html
Экс-наемник ВСУ рассказал, сколько его готовили перед отправкой на фронт
Экс-наемник ВСУ рассказал, сколько его готовили перед отправкой на фронт - РИА Новости, 27.08.2025
Экс-наемник ВСУ рассказал, сколько его готовили перед отправкой на фронт
Перешедший на сторону РФ бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, что его, не... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T04:48:00+03:00
2025-08-27T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
сергей лавров
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Перешедший на сторону РФ бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, что его, не имевшего боевой опыт, после вступления в ряды ВСУ обучали на Украине всего три недели перед отправкой на фронт. Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Мой единственный военный опыт - на Украине. У меня было очень короткое обучение, всего три недели в Алексеево на Украине. Это обучение проводили украинцы", - сказал Флачек. Он отметил, что не проходил службу в польской армии. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037239031.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037569704.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, польша, сергей лавров, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Экс-наемник ВСУ рассказал, сколько его готовили перед отправкой на фронт

Наемника из Польши без опыта службы обучали три недели перед отправкой на фронт

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Перешедший на сторону РФ бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, что его, не имевшего боевой опыт, после вступления в ряды ВСУ обучали на Украине всего три недели перед отправкой на фронт.
Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Экс-наемник ВСУ рассказал, почему решил воевать на стороне Киева
24 августа, 06:36
"Мой единственный военный опыт - на Украине. У меня было очень короткое обучение, всего три недели в Алексеево на Украине. Это обучение проводили украинцы", - сказал Флачек.
Он отметил, что не проходил службу в польской армии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Экс-наемник ВСУ из Польши сравнил Украину с гитлеровской Германией
Вчера, 03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала