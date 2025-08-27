https://ria.ru/20250827/naemnik-2037771928.html

Экс-наемник ВСУ рассказал, сколько его готовили перед отправкой на фронт

Экс-наемник ВСУ рассказал, сколько его готовили перед отправкой на фронт

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Перешедший на сторону РФ бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости, что его, не имевшего боевой опыт, после вступления в ряды ВСУ обучали на Украине всего три недели перед отправкой на фронт. Сейчас Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Данный батальон создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Мой единственный военный опыт - на Украине. У меня было очень короткое обучение, всего три недели в Алексеево на Украине. Это обучение проводили украинцы", - сказал Флачек. Он отметил, что не проходил службу в польской армии. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

