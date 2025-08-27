Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новом способе мошенничества с электронным дневником - РИА Новости, 27.08.2025
09:13 27.08.2025
МВД предупредило о новом способе мошенничества с электронным дневником
Участились случаи, когда мошенники получают доступ к конфиденциальной информации через необходимость обновления или привязки телефона к электронному дневнику,... РИА Новости, 27.08.2025
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Участились случаи, когда мошенники получают доступ к конфиденциальной информации через необходимость обновления или привязки телефона к электронному дневнику, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В последнее время участились случаи, когда злоумышленники в качестве повода для обращения к гражданам используют необходимость обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Под этим предлогом они убеждают жертву предоставить доступ к конфиденциальной информации, что в дальнейшем приводит к серьезным последствиям", - говорится в сообщении. Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки. Они убеждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Далее либо просят сообщить коды из SMS, либо направляют на фишинговый ресурс. После получения доступа к данным злоумышленники получают возможность войти в аккаунты на портале "Госуслуги", в онлайн-банках и других сервисах. Хотя чаще дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и "спасением" средств на "безопасных счетах", уточнили в ведомстве. Для защиты от подобных схем важно помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону, а любые операции, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал "Госуслуги" без привлечения сторонних лиц.
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
МВД предупредило о новом способе мошенничества с электронным дневником

Мошенники используют привязку телефона к дневнику для доступа к личным данным

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Девочка пытается получить доступ к электронному дневнику
Девочка пытается получить доступ к электронному дневнику - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Девочка пытается получить доступ к электронному дневнику. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Участились случаи, когда мошенники получают доступ к конфиденциальной информации через необходимость обновления или привязки телефона к электронному дневнику, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В последнее время участились случаи, когда злоумышленники в качестве повода для обращения к гражданам используют необходимость обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Под этим предлогом они убеждают жертву предоставить доступ к конфиденциальной информации, что в дальнейшем приводит к серьезным последствиям", - говорится в сообщении.
Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки. Они убеждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Далее либо просят сообщить коды из SMS, либо направляют на фишинговый ресурс.
После получения доступа к данным злоумышленники получают возможность войти в аккаунты на портале "Госуслуги", в онлайн-банках и других сервисах. Хотя чаще дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и "спасением" средств на "безопасных счетах", уточнили в ведомстве.
Для защиты от подобных схем важно помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону, а любые операции, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал "Госуслуги" без привлечения сторонних лиц.
