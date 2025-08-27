https://ria.ru/20250827/mvd-2037787203.html
МВД предупредило о новом способе мошенничества с электронным дневником
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Участились случаи, когда мошенники получают доступ к конфиденциальной информации через необходимость обновления или привязки телефона к электронному дневнику, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В последнее время участились случаи, когда злоумышленники в качестве повода для обращения к гражданам используют необходимость обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Под этим предлогом они убеждают жертву предоставить доступ к конфиденциальной информации, что в дальнейшем приводит к серьезным последствиям", - говорится в сообщении.
Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки. Они убеждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Далее либо просят сообщить коды из SMS, либо направляют на фишинговый ресурс.
После получения доступа к данным злоумышленники получают возможность войти в аккаунты на портале "Госуслуги", в онлайн-банках и других сервисах. Хотя чаще дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и "спасением" средств на "безопасных счетах", уточнили в ведомстве.
Для защиты от подобных схем важно помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону, а любые операции, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал "Госуслуги" без привлечения сторонних лиц.