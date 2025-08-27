https://ria.ru/20250827/moskva-2037980893.html

Напавший на полицейских в Москве притворялся иностранцем

Напавший на полицейских в Москве притворялся иностранцем - РИА Новости, 27.08.2025

Напавший на полицейских в Москве притворялся иностранцем

Мужчина, кинувший зажигательные смеси в машину МВД и напавший на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, притворялся иностранцем при задержании, он оказался... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T23:38:00+03:00

2025-08-27T23:38:00+03:00

2025-08-27T23:38:00+03:00

происшествия

россия

москва

саратов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

жилищник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037808065_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_c34760926380a6579c1c6c19cc7e9751.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, кинувший зажигательные смеси в машину МВД и напавший на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, притворялся иностранцем при задержании, он оказался гражданином РФ, который ранее отбывал наказание за преступления против общественной безопасности и государственной власти, сообщили в СК. Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что мужчина на севере Москвы кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", затем напал с ножом на сотрудников полиции. "При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Отмечается также, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств преступления. "Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили правоохранители.

https://ria.ru/20250825/napadenie-2037510517.html

россия

москва

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, саратов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилищник