Напавший на полицейских в Москве притворялся иностранцем
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, кинувший зажигательные смеси в машину МВД и напавший на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, притворялся иностранцем при задержании, он оказался гражданином РФ, который ранее отбывал наказание за преступления против общественной безопасности и государственной власти, сообщили в СК. Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что мужчина на севере Москвы кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", затем напал с ножом на сотрудников полиции. "При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Отмечается также, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств преступления. "Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили правоохранители.
