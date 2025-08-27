Рейтинг@Mail.ru
Напавший на полицейских в Москве притворялся иностранцем - РИА Новости, 27.08.2025
23:38 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/moskva-2037980893.html
Напавший на полицейских в Москве притворялся иностранцем
происшествия
россия
москва
саратов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилищник
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, кинувший зажигательные смеси в машину МВД и напавший на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, притворялся иностранцем при задержании, он оказался гражданином РФ, который ранее отбывал наказание за преступления против общественной безопасности и государственной власти, сообщили в СК. Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что мужчина на севере Москвы кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", затем напал с ножом на сотрудников полиции. "При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Отмечается также, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств преступления. "Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили правоохранители.
происшествия, россия, москва, саратов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилищник
Происшествия, Россия, Москва, Саратов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Жилищник
© Кадр видео из соцсетейМужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве
Мужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мужчина, кинувший зажигательные смеси в машину МВД и напавший на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, притворялся иностранцем при задержании, он оказался гражданином РФ, который ранее отбывал наказание за преступления против общественной безопасности и государственной власти, сообщили в СК.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что мужчина на севере Москвы кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", затем напал с ножом на сотрудников полиции.
"При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Отмечается также, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств преступления.
"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили правоохранители.
