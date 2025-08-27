https://ria.ru/20250827/moskva-2037963792.html

На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 27.08.2025

На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после ДТП

Дорожное движение на участке Кутузовского проспекта в Москве, где произошло ДТП, в котором пострадали три человека, восстановлено, сообщили в столичном... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дорожное движение на участке Кутузовского проспекта в Москве, где произошло ДТП, в котором пострадали три человека, восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее в столичном дептрансе сообщали, что авария с участием нескольких машин произошла на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Движение в районе аварии было затруднено, были заняты четыре полосы из пяти в сторону центра. Как сообщал департамент здравоохранения Москвы, три человека пострадали. "Движение на Кутузовском проспекте восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

