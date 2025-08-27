Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал инженера, обвиняемого в смерти мужчины в лифте
15:42 27.08.2025
Суд оштрафовал инженера, обвиняемого в смерти мужчины в лифте
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инженер, обвиняемый в смерти мужчины, которого задавило лифтом на железнодорожной станции "Чухлинка" в 2023 году, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В феврале 2023 года на станции "Чухлинка" 65-летнего мужчину насмерть задавило в шахте лифтовой кабины. Установлено, что трагедия произошла в результате ненадлежащего оказания услуг по техобслуживанию и ремонту подъемной платформы для маломобильных граждан. "Суд вынес обвинительный приговор жителю столицы... Суд с учетом позиции государственного обвинителя Восточной транспортной прокуратуры признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что бывший главный инженер организации, ответственной за техобслуживание и ремонт подъемной платформы на станции "Чухлинка", признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По данным следователя, работодатель, зная, что у электромехаников компании нет необходимых документов, допустил их к техобслуживанию и ремонту подъемной платформы на станции Чухлинка МЖД. В результате в феврале 2023 года пассажир, находясь на посадочной площадке первого этажа, нажав на кнопку вызова, зашел внутрь шахты, после чего дверь заблокировалась. Отмечается, что в это же время подъемная платформа начала движение вниз и придавила его. От полученных травм мужчина скончался на месте.
происшествия, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Россия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инженер, обвиняемый в смерти мужчины, которого задавило лифтом на железнодорожной станции "Чухлинка" в 2023 году, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В феврале 2023 года на станции "Чухлинка" 65-летнего мужчину насмерть задавило в шахте лифтовой кабины. Установлено, что трагедия произошла в результате ненадлежащего оказания услуг по техобслуживанию и ремонту подъемной платформы для маломобильных граждан.
"Суд вынес обвинительный приговор жителю столицы... Суд с учетом позиции государственного обвинителя Восточной транспортной прокуратуры признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший главный инженер организации, ответственной за техобслуживание и ремонт подъемной платформы на станции "Чухлинка", признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
По данным следователя, работодатель, зная, что у электромехаников компании нет необходимых документов, допустил их к техобслуживанию и ремонту подъемной платформы на станции Чухлинка МЖД. В результате в феврале 2023 года пассажир, находясь на посадочной площадке первого этажа, нажав на кнопку вызова, зашел внутрь шахты, после чего дверь заблокировалась. Отмечается, что в это же время подъемная платформа начала движение вниз и придавила его. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Москве вынесли приговор водителю каршеринга, сбившему детей на переходе
Происшествия Московская межрегиональная транспортная прокуратура Россия
 
 
