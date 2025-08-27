https://ria.ru/20250827/moskva-2037896084.html
Суд оштрафовал инженера, обвиняемого в смерти мужчины в лифте
Суд оштрафовал инженера, обвиняемого в смерти мужчины в лифте - РИА Новости, 27.08.2025
Суд оштрафовал инженера, обвиняемого в смерти мужчины в лифте
Инженер, обвиняемый в смерти мужчины, которого задавило лифтом на железнодорожной станции "Чухлинка" в 2023 году, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщается в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:42:00+03:00
2025-08-27T15:42:00+03:00
2025-08-27T15:42:00+03:00
происшествия
московская межрегиональная транспортная прокуратура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инженер, обвиняемый в смерти мужчины, которого задавило лифтом на железнодорожной станции "Чухлинка" в 2023 году, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В феврале 2023 года на станции "Чухлинка" 65-летнего мужчину насмерть задавило в шахте лифтовой кабины. Установлено, что трагедия произошла в результате ненадлежащего оказания услуг по техобслуживанию и ремонту подъемной платформы для маломобильных граждан. "Суд вынес обвинительный приговор жителю столицы... Суд с учетом позиции государственного обвинителя Восточной транспортной прокуратуры признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что бывший главный инженер организации, ответственной за техобслуживание и ремонт подъемной платформы на станции "Чухлинка", признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По данным следователя, работодатель, зная, что у электромехаников компании нет необходимых документов, допустил их к техобслуживанию и ремонту подъемной платформы на станции Чухлинка МЖД. В результате в феврале 2023 года пассажир, находясь на посадочной площадке первого этажа, нажав на кнопку вызова, зашел внутрь шахты, после чего дверь заблокировалась. Отмечается, что в это же время подъемная платформа начала движение вниз и придавила его. От полученных травм мужчина скончался на месте.
https://ria.ru/20250404/prigovor-2009391303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Россия
Суд оштрафовал инженера, обвиняемого в смерти мужчины в лифте
Суд оштрафовал инженера, обвиняемого в смерти мужчины на станции "Чухлинка"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Инженер, обвиняемый в смерти мужчины, которого задавило лифтом на железнодорожной станции "Чухлинка" в 2023 году, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В феврале 2023 года на станции "Чухлинка" 65-летнего мужчину насмерть задавило в шахте лифтовой кабины. Установлено, что трагедия произошла в результате ненадлежащего оказания услуг по техобслуживанию и ремонту подъемной платформы для маломобильных граждан.
"Суд вынес обвинительный приговор жителю столицы... Суд с учетом позиции государственного обвинителя Восточной транспортной прокуратуры признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший главный инженер организации, ответственной за техобслуживание и ремонт подъемной платформы на станции "Чухлинка", признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
По данным следователя, работодатель, зная, что у электромехаников компании нет необходимых документов, допустил их к техобслуживанию и ремонту подъемной платформы на станции Чухлинка МЖД. В результате в феврале 2023 года пассажир, находясь на посадочной площадке первого этажа, нажав на кнопку вызова, зашел внутрь шахты, после чего дверь заблокировалась. Отмечается, что в это же время подъемная платформа начала движение вниз и придавила его. От полученных травм мужчина скончался на месте.