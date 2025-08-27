https://ria.ru/20250827/moskva-2037889658.html

Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей

Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей - РИА Новости, 27.08.2025

Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей

В 1930-х в Советском Союзе строители проводили уникальные работы по перемещению многотонных зданий без отселения жильцов и отключения коммуникаций. Особенно... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:20:00+03:00

2025-08-27T19:20:00+03:00

2025-08-27T19:20:00+03:00

москва

жилье

ссср

америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246590_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_a84ce736e0e9a0bed16243ab8b94c14a.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1930-х в Советском Союзе строители проводили уникальные работы по перемещению многотонных зданий без отселения жильцов и отключения коммуникаций. Особенно актуальной эта практика стала после утверждения в 1935-м Генерального плана реконструкции Москвы. О невероятной технологии, разработанной советскими инженерами, — в материале РИА Новости.Первый опыт перемещения домовПрактика передвижения архитектурных объектов известна с давних пор. Впервые такой случай был документально зафиксирован в XV веке в Италии, когда известный архитектор Аристотель Фиораванти предложил перевезти 23-метровую колокольню, мешавшую строительству нового здания администрации. Башню тогда обшили мощными брусьями, чтобы на стенах не появились трещины, и сместили на 13 метров, используя систему канатов и блоков.В России первый случай перемещения произошел в 1812-м, когда крестьянин Дмитрий Петров сдвинул деревянную церковь в Моршанске на 30 метров. А первое каменное здание переехало в 1898-м — это был дом по Каланчевской улице в Москве. Небольшой двухэтажный особняк принадлежал Джейн Мак-Гилль, или Евгении Ивановне Мак-Гилль, вдове состоятельного шотландца Роберта Мак-Гилля. Дом отделили от фундамента и на специальных катках с помощью лошадей перевезли на расстояние в 100 метров.В СССР сформировали специальную организациюДо 1935 года случаи переездов домов были единичными. Однако новый Генплан Москвы предполагал расширение старых дорог и прокладку новых, поэтому остро встала проблема сноса многих зданий, в том числе памятников архитектуры.Поскольку уничтожать исторические постройки посчитали неприемлемым, то некоторые здания решили передвинуть. Для этого была сформирована специальная организация — Трест по перестройке и перемещению зданий. Его главным инженером назначили специалиста немецкого происхождения Эммануила Генделя. Для приобретения опыта сотрудники треста передвинули шесть небольших зданий, а затем начались уже более сложные работы.Мылись в ванной, а дом двигалсяПервым серьезным проектом стал дом на улице Осипенко, ныне Садовнической. Дом имел форму буквы "Г", и длинная его часть мешала строительству Краснохолмского моста. Здание решили разрезать на две части: короткую оставить на месте, а длинную переместить.Задумку осуществили за три дня. Все это время жители находились в своих квартирах, пользовались электричеством и водопроводом, телефоном и радио. В общем, их жизнь никак не менялась. Дом перемещали на катках, которые двигались по 37 рельсам. Он шел так плавно, что жильцы ничего не заметили.Догнать и перегнать АмерикуПодобные операции проводили не только в СССР, но и в США. В 1930-м в Индианаполисе передвинули здание телефонной компании весом 11 тысяч тонн. Транспортировка длилась около месяца, и все это время 600 сотрудников компании продолжали работать, обслуживая 170 тысяч абонентов круглосуточно. Для СССР переплюнуть Америку стало делом чести. И вскоре такой случай представился. В 1937-м при расширении улицы Горького встал вопрос о переносе Саввинского подворья, дома 24. Передвижение здания весом в 23 тысячи тонн было серьезной заявкой на мировой рекорд.Пока все спалиК тому времени советские инженеры научились перемещать объекты настолько плавно, что жильцы не всегда сразу это замечали. Так произошло с бывшим Саввинским подворьем, которое теперь находится по адресу Тверская, 6/1.Жильцов решили не беспокоить, им намеренно не озвучивали точные сроки проведения операции, поэтому в "день Х" все были в квартирах и ни о чем не догадывались. Дом переехал за одну ночь, только утром жильцы поняли, что живут уже по новому адресу.Всего в Москве сдвинули почти 70 архитектурных объектов, в том числе здание Моссовета. Последним "переехавшим" зданием стал МХАТ имени Чехова, в 1983 году часть здания отрезали и отодвинули, чтобы увеличить вместимость зрительного зала и служебных помещений.После этого транспортировка архитектурных объектов прекратилась, а вскоре началась перестройка и перед страной встали совсем другие проблемы.

москва

ссср

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, жилье, ссср, америка