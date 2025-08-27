Рейтинг@Mail.ru
Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/moskva-2037889658.html
Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей
Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей - РИА Новости, 27.08.2025
Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей
В 1930-х в Советском Союзе строители проводили уникальные работы по перемещению многотонных зданий без отселения жильцов и отключения коммуникаций. Особенно... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:20:00+03:00
2025-08-27T19:20:00+03:00
москва
жилье
ссср
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246590_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_a84ce736e0e9a0bed16243ab8b94c14a.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1930-х в Советском Союзе строители проводили уникальные работы по перемещению многотонных зданий без отселения жильцов и отключения коммуникаций. Особенно актуальной эта практика стала после утверждения в 1935-м Генерального плана реконструкции Москвы. О невероятной технологии, разработанной советскими инженерами, — в материале РИА Новости.Первый опыт перемещения домовПрактика передвижения архитектурных объектов известна с давних пор. Впервые такой случай был документально зафиксирован в XV веке в Италии, когда известный архитектор Аристотель Фиораванти предложил перевезти 23-метровую колокольню, мешавшую строительству нового здания администрации. Башню тогда обшили мощными брусьями, чтобы на стенах не появились трещины, и сместили на 13 метров, используя систему канатов и блоков.В России первый случай перемещения произошел в 1812-м, когда крестьянин Дмитрий Петров сдвинул деревянную церковь в Моршанске на 30 метров. А первое каменное здание переехало в 1898-м — это был дом по Каланчевской улице в Москве. Небольшой двухэтажный особняк принадлежал Джейн Мак-Гилль, или Евгении Ивановне Мак-Гилль, вдове состоятельного шотландца Роберта Мак-Гилля. Дом отделили от фундамента и на специальных катках с помощью лошадей перевезли на расстояние в 100 метров.В СССР сформировали специальную организациюДо 1935 года случаи переездов домов были единичными. Однако новый Генплан Москвы предполагал расширение старых дорог и прокладку новых, поэтому остро встала проблема сноса многих зданий, в том числе памятников архитектуры.Поскольку уничтожать исторические постройки посчитали неприемлемым, то некоторые здания решили передвинуть. Для этого была сформирована специальная организация — Трест по перестройке и перемещению зданий. Его главным инженером назначили специалиста немецкого происхождения Эммануила Генделя. Для приобретения опыта сотрудники треста передвинули шесть небольших зданий, а затем начались уже более сложные работы.Мылись в ванной, а дом двигалсяПервым серьезным проектом стал дом на улице Осипенко, ныне Садовнической. Дом имел форму буквы "Г", и длинная его часть мешала строительству Краснохолмского моста. Здание решили разрезать на две части: короткую оставить на месте, а длинную переместить.Задумку осуществили за три дня. Все это время жители находились в своих квартирах, пользовались электричеством и водопроводом, телефоном и радио. В общем, их жизнь никак не менялась. Дом перемещали на катках, которые двигались по 37 рельсам. Он шел так плавно, что жильцы ничего не заметили.Догнать и перегнать АмерикуПодобные операции проводили не только в СССР, но и в США. В 1930-м в Индианаполисе передвинули здание телефонной компании весом 11 тысяч тонн. Транспортировка длилась около месяца, и все это время 600 сотрудников компании продолжали работать, обслуживая 170 тысяч абонентов круглосуточно. Для СССР переплюнуть Америку стало делом чести. И вскоре такой случай представился. В 1937-м при расширении улицы Горького встал вопрос о переносе Саввинского подворья, дома 24. Передвижение здания весом в 23 тысячи тонн было серьезной заявкой на мировой рекорд.Пока все спалиК тому времени советские инженеры научились перемещать объекты настолько плавно, что жильцы не всегда сразу это замечали. Так произошло с бывшим Саввинским подворьем, которое теперь находится по адресу Тверская, 6/1.Жильцов решили не беспокоить, им намеренно не озвучивали точные сроки проведения операции, поэтому в "день Х" все были в квартирах и ни о чем не догадывались. Дом переехал за одну ночь, только утром жильцы поняли, что живут уже по новому адресу.Всего в Москве сдвинули почти 70 архитектурных объектов, в том числе здание Моссовета. Последним "переехавшим" зданием стал МХАТ имени Чехова, в 1983 году часть здания отрезали и отодвинули, чтобы увеличить вместимость зрительного зала и служебных помещений.После этого транспортировка архитектурных объектов прекратилась, а вскоре началась перестройка и перед страной встали совсем другие проблемы.
москва
ссср
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246590_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_d1222148b582eebccfb552af5e86538a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, жилье, ссср, америка
Москва, Жилье, СССР, Америка

Как в Москве двигали дома вместе жильцами: достижения советских строителей

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЗдание Моссовета на Советской площади (с 1993 года — Тверской) в Москве, 1948 год
Здание Моссовета на Советской площади (с 1993 года — Тверской) в Москве, 1948 год - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Здание Моссовета на Советской площади (с 1993 года — Тверской) в Москве, 1948 год
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1930-х в Советском Союзе строители проводили уникальные работы по перемещению многотонных зданий без отселения жильцов и отключения коммуникаций. Особенно актуальной эта практика стала после утверждения в 1935-м Генерального плана реконструкции Москвы. О невероятной технологии, разработанной советскими инженерами, — в материале РИА Новости.

Первый опыт перемещения домов

Практика передвижения архитектурных объектов известна с давних пор. Впервые такой случай был документально зафиксирован в XV веке в Италии, когда известный архитектор Аристотель Фиораванти предложил перевезти 23-метровую колокольню, мешавшую строительству нового здания администрации. Башню тогда обшили мощными брусьями, чтобы на стенах не появились трещины, и сместили на 13 метров, используя систему канатов и блоков.
В России первый случай перемещения произошел в 1812-м, когда крестьянин Дмитрий Петров сдвинул деревянную церковь в Моршанске на 30 метров. А первое каменное здание переехало в 1898-м — это был дом по Каланчевской улице в Москве. Небольшой двухэтажный особняк принадлежал Джейн Мак-Гилль, или Евгении Ивановне Мак-Гилль, вдове состоятельного шотландца Роберта Мак-Гилля. Дом отделили от фундамента и на специальных катках с помощью лошадей перевезли на расстояние в 100 метров.
© РИА Новости / Ю. Левянт | Перейти в медиабанкЗдание Моссовета на Советской площади (с 1993 года — Тверской) в Москве, 1948 год
Здание Моссовета - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Ю. Левянт
Перейти в медиабанк
Здание Моссовета на Советской площади (с 1993 года — Тверской) в Москве, 1948 год

В СССР сформировали специальную организацию

До 1935 года случаи переездов домов были единичными. Однако новый Генплан Москвы предполагал расширение старых дорог и прокладку новых, поэтому остро встала проблема сноса многих зданий, в том числе памятников архитектуры.
Поскольку уничтожать исторические постройки посчитали неприемлемым, то некоторые здания решили передвинуть. Для этого была сформирована специальная организация — Трест по перестройке и перемещению зданий. Его главным инженером назначили специалиста немецкого происхождения Эммануила Генделя. Для приобретения опыта сотрудники треста передвинули шесть небольших зданий, а затем начались уже более сложные работы.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкСтроительство здания Центрального театра Красной армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) по проекту К. С. Алабяна и В. Н. Симбирцева (при участии Б. Г. Бархина), Москва, 1938 год
Строительство здания Центрального театра Красной армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) по проекту К. С. Алабяна и В. Н. Симбирцева (при участии Б. Г. Бархина), Москва, 1938 год - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Строительство здания Центрального театра Красной армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) по проекту К. С. Алабяна и В. Н. Симбирцева (при участии Б. Г. Бархина), Москва, 1938 год

Мылись в ванной, а дом двигался

Первым серьезным проектом стал дом на улице Осипенко, ныне Садовнической. Дом имел форму буквы "Г", и длинная его часть мешала строительству Краснохолмского моста. Здание решили разрезать на две части: короткую оставить на месте, а длинную переместить.
Задумку осуществили за три дня. Все это время жители находились в своих квартирах, пользовались электричеством и водопроводом, телефоном и радио. В общем, их жизнь никак не менялась. Дом перемещали на катках, которые двигались по 37 рельсам. Он шел так плавно, что жильцы ничего не заметили.
© Фото : NVOСадовническая улица в Москве
Садовническая улица в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : NVO
Садовническая улица в Москве

Догнать и перегнать Америку

Подобные операции проводили не только в СССР, но и в США. В 1930-м в Индианаполисе передвинули здание телефонной компании весом 11 тысяч тонн. Транспортировка длилась около месяца, и все это время 600 сотрудников компании продолжали работать, обслуживая 170 тысяч абонентов круглосуточно.
Для СССР переплюнуть Америку стало делом чести. И вскоре такой случай представился. В 1937-м при расширении улицы Горького встал вопрос о переносе Саввинского подворья, дома 24. Передвижение здания весом в 23 тысячи тонн было серьезной заявкой на мировой рекорд.
© РИА Новости / Лизунов ю. | Перейти в медиабанкУлица Горького (ныне Тверская) в Москве
Улица Горького (ныне Тверская) в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Лизунов ю.
Перейти в медиабанк
Улица Горького (ныне Тверская) в Москве

Пока все спали

К тому времени советские инженеры научились перемещать объекты настолько плавно, что жильцы не всегда сразу это замечали. Так произошло с бывшим Саввинским подворьем, которое теперь находится по адресу Тверская, 6/1.
Жильцов решили не беспокоить, им намеренно не озвучивали точные сроки проведения операции, поэтому в "день Х" все были в квартирах и ни о чем не догадывались. Дом переехал за одну ночь, только утром жильцы поняли, что живут уже по новому адресу.
© предоставлено Денисом Ромодиным, куратором проекта СОВАРХПеремещение здания Саввино-Сторожевского подворья, 1939 год
Перемещение здания Саввино-Сторожевского подворья, 1939 год - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© предоставлено Денисом Ромодиным, куратором проекта СОВАРХ
Перемещение здания Саввино-Сторожевского подворья, 1939 год
Всего в Москве сдвинули почти 70 архитектурных объектов, в том числе здание Моссовета. Последним "переехавшим" зданием стал МХАТ имени Чехова, в 1983 году часть здания отрезали и отодвинули, чтобы увеличить вместимость зрительного зала и служебных помещений.
После этого транспортировка архитектурных объектов прекратилась, а вскоре началась перестройка и перед страной встали совсем другие проблемы.
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкЗдание Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова
Здание Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в медиабанк
Здание Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова
 
МоскваЖильеСССРАмерика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала