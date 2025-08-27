https://ria.ru/20250827/moskva-2037840698.html

В Москве открыли выставку к 80-летию окончания Второй мировой войны

Историко-документальная выставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны, открылась в среду в Москве в Доме Российского исторического общества... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Историко-документальная выставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны, открылась в среду в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО), передает корреспондент РИА Новости. "Эта выставка - дань памяти нашим героям, солдатам и офицерам Красной Армии, которые отдали свои жизни за победу над Японией. Разгром милитаристской Японии создал условия для окончательного изгнания оккупантов с территории Китая и Кореи, помог освободить Южный Сахалин и Курилы и на долгие-долгие годы обеспечил безопасность нашей страны на Дальнем Востоке", - сказал на открытии выставки председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. И сегодня историки, краеведы, поисковики по крупицам продолжают восстанавливать ход событий 80-летней давности, добавил он. Экспозиция подготовлена Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова, Музеем обороны Москвы, Музеем Победы при участии частных коллекционеров. В экспозиции представлены сведения, фотографии и архивные документы, отражающие завершающий этап Второй мировой войны: Маньчжурскую наступательную операцию, освобождение Курильских остров и южного Сахалина. Среди представленных экспонатов - трофейная катана, флаг милитаристской Японии и другие предметы. "Размышляя о событиях на Дальнем Востоке, важно помнить, что окончательный разгром японских агрессоров стал возможен, прежде всего, благодаря победе над гитлеровской Германией в Европе, решающий вклад в которую внёс Советский Союз. Невзирая на колоссальные потери, понесенные в Великой Отечественной войне, наша страна не отступила от своих союзнических обязательств. В точном соответствии с договорённостями, достигнутыми на встрече "большой тройки" в Ялте, 9 августа 1945 года СССР официально вступил в войну с милитаристской Японией. Наступательная операция в Маньчжурии, блестяще проведённая под руководством маршала Александра Михайловича Василевского, позднее вошла во все учебники военного искусства. Огромная Квантунская армия была разбита всего за десять дней", - сказал Нарышкин на круглом столе к 80-летию окончания Второй мировой войны.

