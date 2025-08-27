В павильоне "Экономика Москвы" обсудили тренды развития мегаполисов мира

https://ria.ru/20250827/moskva-2037837052.html

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Эксперты обсудили тренды развития мегаполисов в павильоне "Экономика Москвы" в столичном парке "Музеон" на сессии "Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня".В сессии приняли участие заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, эксперты по городскому развитию, инновациям, туризму и антропологии. Участники дискуссии обсудили, какие тренды определяют развитие современных мегаполисов, а также как столица реагирует на вызовы времени, рассказали в пресс-службе Комплекса экономической политики Москвы.На сессии было представлено крупное исследование "Тренды развития городов мира", которое провел экономический блок столичного правительства. Работа построена на анализе 40 интервью с российскими и зарубежными экспертами. В рамках исследования выявили четыре направления, которые объединили 14 трендов городского развития. Для каждого привели примеры из практик мировых мегаполисов, в том числе используемых в Москве. В работе показаны свыше 100 кейсов из 60 городов.Участники дискуссии отметили, что одно из важных направлений, которое определяет развитие современных мегаполисов, – это технологии, стимулирующие трансформацию практически всех сфер городской жизни. По мнению экспертов, сегодня столицу России невозможно представить без активного внедрения высоких технологий и цифровых решений во все сферы городской жизни, а высокотехнологичные отрасли и ИТ-сектор – самые быстрорастущие отрасли в структуре городской экономики.Как сообщила на сессии Багреева, за последние пять лет в Москве ИТ-сфера выросла в два раза. В этом направлении сейчас отмечен максимальный рост."И хотя доля сектора в структуре экономики города довольно небольшая – 10%, мы должны понимать, что это только ИТ-компании, а на самом деле за эти годы ИТ проникли во все сферы: в торговлю, в финансовый сектор, в промышленность, в строительство. Ни одну отрасль на сегодня мы уже без информационных технологий представить себе не можем", – подчеркнула заммэра.Также речь шла о климатических вызовах, ставших актуальными для многих мировых мегаполисов. В городах специалисты разрабатывают специальные программы, которые призваны преодолевать эти кризисы. Например, в столице действует План мероприятий по адаптации к климатическим изменениям, его цель – сделать максимально комфортными для местных жителей периоды аномальной погоды, которые часто возникают в Москве.По словам Багреевой, главная задача – следить за тем, чтобы городская инфраструктура развивалась опережающими темпами и у нее были определенные запасы прочности."Это касается в первую очередь инженерной инфраструктуры, электроэнергетики, наших городских систем, обеспечивающих город теплом", – рассказала она в ходе своего выступления.Еще одна тема, которую обсудили эксперты, – демографические тренды, которые характерны для крупных городов. Речь идет о старении населения, увеличении числа одиночных домохозяйств, росте внутренней и внешней миграции, стремительной урбанизации. Была поднята проблема дефицита кадров и конкуренции городов мира за специалистов, в которой активно участвует и Москва.Багреева напомнила, что люди приезжают в города в поисках работы, и развитие городов во многом определяется синхронизацией их роста с точки зрения населения и экономического развития."Москва – очень удачный пример, потому что у нас численность населения прирастает пропорционально изменению структуры и росту экономики. Это очень важно и позволяет избежать проблем, связанных с высокой безработицей, асоциальным образом жизни, большой долей теневой экономики, что характерно для многих городов с ложной урбанизацией", – сообщила заммэра на сессии.Участники дискуссии сошлись во мнении, что Москва очень своевременно отвечает на вызовы демографических трендов. Так, в ответ на старение населения в столице развивают сферу здравоохранения, а также направление ухода за пенсионерами. Кроме того, в столичном мегаполисе созданы все условия для жизни семьям с детьми, молодежи и гражданам пожилого возраста.Багреева отметила, что Москва активно следит за ситуацией в демографии и экономике, чтобы продолжать создавать комфортную среду. Также столичные власти уделяют внимание и запросам жителей на самореализацию: для города важно, чтобы каждый мог реализовать здесь свои мечты и амбиции."Нам важно, чтобы человек, который выбрал для жизни Москву, не чувствовал себя здесь нереализованным, не чувствовал здесь несправедливости, не чувствовал какой-то своей эмоциональной неудовлетворенности. Наша задача – при всем многообразии возможностей дать каждому возможность для реализации", – подчеркнула она.Павильон "Экономика Москвы" – одна из крупнейших образовательных площадок форума "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Открытие павильона в парке "Музеон" состоялось 1 августа, а работа продлится по 14 сентября. Ежедневно, кроме понедельников, на площадках проводят увлекательные и интересные лекции и мастер-классы от ведущих экономистов и финансистов, известных экспертов и предпринимателей, популярных блогеров. Каждый вторник в павильоне проходят различные мероприятия для пожилых людей. По средам – программа для экономически активных граждан, а по четвергам – мероприятия для тех, кто только начал интересоваться экономикой. Каждую пятницу проводят развлекательную программу с квизами и квестами. По субботам проходят семейные дни, на которых интересные занятия смогут найти и взрослые, и дети.

