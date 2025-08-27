"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID
Захарова назвала страшным признание экс-главы USAID в финансировании Молдавии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Слова экс-посла США в ООН и бывшей главы USAID Саманты Пауэр о десятках миллионов долларов, выделенных на Молдавию, вызывают страх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она отреагировала на признание Пауэр, которое она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
Вчера, 18:42
"Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Бывший Постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию по Организации Объединенных Наций "пусси-узницам", а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств - USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла", — написала она в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Экс-премьер Молдавии обвинил Европу в поддержке партии Санду
22 августа, 15:44