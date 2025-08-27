https://ria.ru/20250827/moldova-2037962486.html

"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Слова экс-посла США в ООН и бывшей главы USAID Саманты Пауэр о десятках миллионов долларов, выделенных на Молдавию, вызывают страх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так она отреагировала на признание Пауэр, которое она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом."Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Бывший Постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию по Организации Объединенных Наций "пусси-узницам", а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств - USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла", — написала она в своем Telegram-канале.В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

в мире, молдавия, сша, россия, саманта пауэр, мария захарова