Рейтинг@Mail.ru
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 27.08.2025 (обновлено: 22:15 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/moldova-2037962486.html
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID - РИА Новости, 27.08.2025
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID
Слова экс-посла США в ООН и бывшей главы USAID Саманты Пауэр о десятках миллионов долларов, выделенных на Молдавию, вызывают страх, заявила официальный... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T20:04:00+03:00
2025-08-27T22:15:00+03:00
в мире
молдавия
сша
россия
саманта пауэр
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Слова экс-посла США в ООН и бывшей главы USAID Саманты Пауэр о десятках миллионов долларов, выделенных на Молдавию, вызывают страх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так она отреагировала на признание Пауэр, которое она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом."Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Бывший Постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию по Организации Объединенных Наций "пусси-узницам", а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств - USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла", — написала она в своем Telegram-канале.В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250827/moldova-2037938665.html
https://ria.ru/20250822/moldaviya-2037004507.html
молдавия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, россия, саманта пауэр, мария захарова
В мире, Молдавия, США, Россия, Саманта Пауэр, Мария Захарова
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID

Захарова назвала страшным признание экс-главы USAID в финансировании Молдавии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Слова экс-посла США в ООН и бывшей главы USAID Саманты Пауэр о десятках миллионов долларов, выделенных на Молдавию, вызывают страх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она отреагировала на признание Пауэр, которое она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
Вчера, 18:42
"Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Бывший Постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию по Организации Объединенных Наций "пусси-узницам", а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств - USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла", — написала она в своем Telegram-канале.
В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил Европу в поддержке партии Санду
22 августа, 15:44
 
В миреМолдавияСШАРоссияСаманта ПауэрМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала