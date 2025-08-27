Рейтинг@Mail.ru
19:58 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Молдавия должна сменить внешнюю политику в отношении России, взяв курс на выстраивание с ней дружеских и уважительных отношений, иначе Запад использует ее как разменную монету и попытается проглотить, как это вышло с Украиной, заявила РИА Новости глава региональная национально-культурной автономии молдаван Крыма "Плай" Раиса Якоб.
"Молдова должна сменить внешнюю политику и начать выстраивать дружеские и уважительные отношения с Россией. Будущее Молдовы - за Россией. Нужно сохранять дружеские связи и ни в коем случае не терять их", - сказала Якоб.
Она отметила, что Россия – это сильное государство, способное защитить себя и своих друзей.
"Народ Молдовы должен помнить свои корни, беречь культуру и общую с Россией историю. Россия – это непобедимая страна, которую никто не сломит и не поставит на колени. Если Молдова будет держать курс на Россию и не терять с ней свои дружеские отношения, то она снова будет сильным, самостоятельным и независимым государством. В противном случае Запад ее использует как разменную монету и попытается проглотить, как это они сделали с Украиной. Только вместе с Россией Молдова сможет быть сильным государством, устоять и развиться", - сказала Якоб.
Памятник правителю Молдавского княжества и полководцу Стефану III Великому открыли в Бахчисарайском районе Крыма в среду на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп. Памятник, по словам организаторов, является символом того, что Молдавия может развиваться только в дружбе с Россией.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
