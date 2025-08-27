https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037943352.html

Молдавские активисты вышли на протест против приезда европейских лидеров

в мире

молдавия

кишинев

эммануэль макрон

дональд туск

фридрих мерц

евросоюз

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Активисты оппозиционного в Молдавии блока "Победа" вышли в среду на акцию протеста против приезда европейских лидеров в Кишинев, сообщает пресс-служба политформирования. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц в среду прибыли в Кишинёв для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии. Визит, организованный по приглашению президента Майи Санду, формально приурочен к празднику, однако его содержание вызывает дискуссию внутри страны — особенно в контексте приближающихся парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. "Молодежные активисты блока "Победа" вышли на протест против приезда европейских лидеров в столицу Молдовы. Макрон, Туск и Мерц прибыли в Кишинев в День независимости, в канун выборов, — чтобы подчеркнуть, что реальной независимости у Молдовы нет, они — настоящие хозяева Майи Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что молодые люди пришли на акцию в футболках с надписями "Протест" и призывами к руководителям государств ЕС остановить диктатуру и репрессии в Молдавии. "Граждан Молдовы лишили права на мирный протест — митингующих задержала полиция, надели наручники как на преступников, отобрали телефоны, снимают отпечатки пальцев. Режим ведет войну со всеми инакомыслящими. В стране не осталось ничего от демократического государства: независимые СМИ блокируются, Конституционный суд захвачен партией ПДС, реальную оппозицию не допускают к выборам, полиция без разбору арестовывает людей", - отмечается в сообщении. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

2025

в мире, молдавия, кишинев, эммануэль макрон, дональд туск, фридрих мерц, евросоюз