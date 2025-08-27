Рейтинг@Mail.ru
Москве небезразлична судьба Молдавии, заявило российское посольство - РИА Новости, 27.08.2025
18:18 27.08.2025 (обновлено: 18:22 27.08.2025)
Москве небезразлична судьба Молдавии, заявило российское посольство
в мире
россия
молдавия
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. России небезразлична судьба Молдавии, она искренне желает гражданам республики согласия и процветания, говорится в обращении российского посольства в Кишиневе по случаю Дня независимости республики. "Посольство поздравляет жителей Республики Молдова с национальным праздником – Днем независимости. России небезразлична судьба республики. Искренне желаем её гражданам мира, согласия, процветания и благополучия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. В дипмиссии заявили, что государственность Молдавии имеет многовековую историю. "Несмотря на сложные этапы своего прошлого, молдавский народ сумел сохранить идентичность, язык, традиции и культуру. Он и сегодня остаётся верен своим корням и истокам. Стремится, опираясь на мудрость предков, построить достойное будущее на родной земле – в независимой и суверенной Молдавии", - подчеркивается в сообщении. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
в мире, россия, молдавия
В мире, Россия, Молдавия
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. России небезразлична судьба Молдавии, она искренне желает гражданам республики согласия и процветания, говорится в обращении российского посольства в Кишиневе по случаю Дня независимости республики.
"Посольство поздравляет жителей Республики Молдова с национальным праздником – Днем независимости. России небезразлична судьба республики. Искренне желаем её гражданам мира, согласия, процветания и благополучия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии заявили, что государственность Молдавии имеет многовековую историю. "Несмотря на сложные этапы своего прошлого, молдавский народ сумел сохранить идентичность, язык, традиции и культуру. Он и сегодня остаётся верен своим корням и истокам. Стремится, опираясь на мудрость предков, построить достойное будущее на родной земле – в независимой и суверенной Молдавии", - подчеркивается в сообщении.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
