https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037935443.html

Москве небезразлична судьба Молдавии, заявило российское посольство

Москве небезразлична судьба Молдавии, заявило российское посольство - РИА Новости, 27.08.2025

Москве небезразлична судьба Молдавии, заявило российское посольство

России небезразлична судьба Молдавии, она искренне желает гражданам республики согласия и процветания, говорится в обращении российского посольства в Кишиневе... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:18:00+03:00

2025-08-27T18:18:00+03:00

2025-08-27T18:22:00+03:00

в мире

россия

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/17/1495391715_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_da1e3829837e1d5d01994cc1065dcd5e.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. России небезразлична судьба Молдавии, она искренне желает гражданам республики согласия и процветания, говорится в обращении российского посольства в Кишиневе по случаю Дня независимости республики. "Посольство поздравляет жителей Республики Молдова с национальным праздником – Днем независимости. России небезразлична судьба республики. Искренне желаем её гражданам мира, согласия, процветания и благополучия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. В дипмиссии заявили, что государственность Молдавии имеет многовековую историю. "Несмотря на сложные этапы своего прошлого, молдавский народ сумел сохранить идентичность, язык, традиции и культуру. Он и сегодня остаётся верен своим корням и истокам. Стремится, опираясь на мудрость предков, построить достойное будущее на родной земле – в независимой и суверенной Молдавии", - подчеркивается в сообщении. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037896420.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037934481.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия