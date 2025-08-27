https://ria.ru/20250827/moldavija-2037972627.html

МИД ПМР: Молдавия не желает считаться с идентичностью народа Гагаузии

ТИРАСПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Власти Молдавии не желают считаться с идентичностью народа Гагаузии, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Пример Гагаузии – это очень хороший пример того, как народ, который попытался отстоять свои права и свободы в итоге оказался лишён своих прав и свобод. И всё, что происходит сейчас с гагаузским народом, это всё яркий пример того, как руководство Молдовы абсолютно никак не желает считаться с идентичностью гагаузского народа", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР добавил, что события в Гагаузии - это "тревожный звонок" для всего мирового сообщества, и, в частности, для Евросоюза. "В Европе главенствующий принцип: еврорегионов, свобода идентичности, свобода общения на своем языке, получения образования на своем языке. Это те незыблемые основы, которые сделали Европу тем, чем она стала: большим таким союзом, экономически устойчивым, демократическим и так далее. То есть это базовые основы Европейского союза и не замечать этих нарушений, конечно, невозможно", - отметил Игнатьев. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

