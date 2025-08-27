Рейтинг@Mail.ru
МИД ПМР: Молдавия не желает считаться с идентичностью народа Гагаузии - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/moldavija-2037972627.html
МИД ПМР: Молдавия не желает считаться с идентичностью народа Гагаузии
МИД ПМР: Молдавия не желает считаться с идентичностью народа Гагаузии - РИА Новости, 27.08.2025
МИД ПМР: Молдавия не желает считаться с идентичностью народа Гагаузии
Власти Молдавии не желают считаться с идентичностью народа Гагаузии, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T21:52:00+03:00
2025-08-27T21:52:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
виталий игнатьев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
ТИРАСПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Власти Молдавии не желают считаться с идентичностью народа Гагаузии, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Пример Гагаузии – это очень хороший пример того, как народ, который попытался отстоять свои права и свободы в итоге оказался лишён своих прав и свобод. И всё, что происходит сейчас с гагаузским народом, это всё яркий пример того, как руководство Молдовы абсолютно никак не желает считаться с идентичностью гагаузского народа", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР добавил, что события в Гагаузии - это "тревожный звонок" для всего мирового сообщества, и, в частности, для Евросоюза. "В Европе главенствующий принцип: еврорегионов, свобода идентичности, свобода общения на своем языке, получения образования на своем языке. Это те незыблемые основы, которые сделали Европу тем, чем она стала: большим таким союзом, экономически устойчивым, демократическим и так далее. То есть это базовые основы Европейского союза и не замечать этих нарушений, конечно, невозможно", - отметил Игнатьев. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037904759.html
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037960718.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, виталий игнатьев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Виталий Игнатьев, Евгения Гуцул, Майя Санду
МИД ПМР: Молдавия не желает считаться с идентичностью народа Гагаузии

Игнатьев: Молдавия не желает считаться с идентичностью народа Гагаузии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Власти Молдавии не желают считаться с идентичностью народа Гагаузии, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Пример Гагаузии – это очень хороший пример того, как народ, который попытался отстоять свои права и свободы в итоге оказался лишён своих прав и свобод. И всё, что происходит сейчас с гагаузским народом, это всё яркий пример того, как руководство Молдовы абсолютно никак не желает считаться с идентичностью гагаузского народа", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Гуцул призвала Молдавию продолжать путь к подлинной независимости
Вчера, 16:16
Глава МИД ПМР добавил, что события в Гагаузии - это "тревожный звонок" для всего мирового сообщества, и, в частности, для Евросоюза.
Европе главенствующий принцип: еврорегионов, свобода идентичности, свобода общения на своем языке, получения образования на своем языке. Это те незыблемые основы, которые сделали Европу тем, чем она стала: большим таким союзом, экономически устойчивым, демократическим и так далее. То есть это базовые основы Европейского союза и не замечать этих нарушений, конечно, невозможно", - отметил Игнатьев.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Молдавская диаспора Крыма призвала Молдавию сменить политику по России
Вчера, 19:58
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневВиталий ИгнатьевЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала