MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба"

Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
БУДАПЕШТ, 27 авг — РИА Новости. Если поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не возобновятся до сентября, Венгрии и Словакии придется использовать стратегические резервы, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади в интервью порталу Mandiner.
По словам Хернади, даже если Будапешт и Братислава продолжат получать российскую нефть по альтернативному маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это вызовет цепную реакцию во всем Центрально-Европейском регионе.
Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию, но это выйдет гораздо дороже, уточнил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
Атаки ВСУ на нефтепровод
С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
