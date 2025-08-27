Рейтинг@Mail.ru
MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба"
17:44 27.08.2025 (обновлено: 19:18 27.08.2025)
MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба"
MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба"
БУДАПЕШТ, 27 авг — РИА Новости. Если поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не возобновятся до сентября, Венгрии и Словакии придется использовать стратегические резервы, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади в интервью порталу Mandiner."У нас есть запас нефти на 25-30 дней, а сверх этого в Венгрии примерно на такое же время хватит бензина, дизельного топлива и керосина. В Словакии ситуация примерно такая же", — сказал он.По словам Хернади, даже если Будапешт и Братислава продолжат получать российскую нефть по альтернативному маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это вызовет цепную реакцию во всем Центрально-Европейском регионе. Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию, но это выйдет гораздо дороже, уточнил он.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.Атаки ВСУ на нефтепроводС начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
2025
БУДАПЕШТ, 27 авг — РИА Новости. Если поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не возобновятся до сентября, Венгрии и Словакии придется использовать стратегические резервы, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади в интервью порталу Mandiner.
"У нас есть запас нефти на 25-30 дней, а сверх этого в Венгрии примерно на такое же время хватит бензина, дизельного топлива и керосина. В Словакии ситуация примерно такая же", — сказал он.
По словам Хернади, даже если Будапешт и Братислава продолжат получать российскую нефть по альтернативному маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это вызовет цепную реакцию во всем Центрально-Европейском регионе.
Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию, но это выйдет гораздо дороже, уточнил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
Атаки ВСУ на нефтепровод

С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
