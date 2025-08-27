https://ria.ru/20250827/mol-2037928001.html

MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба"

MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба" - РИА Новости, 27.08.2025

MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба"

Если поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не возобновятся до сентября, Венгрии и Словакии придется использовать стратегические резервы, заявил генеральный... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:44:00+03:00

2025-08-27T17:44:00+03:00

2025-08-27T19:18:00+03:00

венгрия

в мире

словакия

вооруженные силы украины

еврокомиссия

будапешт

петер сийярто

павел сорокин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БУДАПЕШТ, 27 авг — РИА Новости. Если поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не возобновятся до сентября, Венгрии и Словакии придется использовать стратегические резервы, заявил генеральный директор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади в интервью порталу Mandiner."У нас есть запас нефти на 25-30 дней, а сверх этого в Венгрии примерно на такое же время хватит бензина, дизельного топлива и керосина. В Словакии ситуация примерно такая же", — сказал он.По словам Хернади, даже если Будапешт и Братислава продолжат получать российскую нефть по альтернативному маршруту, есть риск, что НПЗ будут работать не на полную мощность, а это вызовет цепную реакцию во всем Центрально-Европейском регионе. Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию, но это выйдет гораздо дороже, уточнил он.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора с замминистра энергетики Павлом Сорокиным заявил, что поставки нефти по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.Атаки ВСУ на нефтепроводС начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20250822/tramp-2036977070.html

https://ria.ru/20250827/es-2037790997.html

https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html

венгрия

словакия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, в мире, словакия, вооруженные силы украины, еврокомиссия, будапешт, петер сийярто, павел сорокин